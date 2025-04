Marta García Aller, sobre María Jesús Montero: "Se quiere quitar un poder, que realmente tiene"

Un fin de semana más la vicepresidenta Primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cerrado varios mítines del PSOE en Andalucía en su papel de líder de la oposición en esta región.

En la tertulia de 'Más de uno' han reflexionado sobre si esta proliferación de apariciones de la número de Pedro Sánchez en el Gobierno de España como candidata del PSOE andaluz es una buena estrategia para hacer frente a Juanma Moreno o sólo para "meter la pata", a juzgar por las polémicas que están generando sus palabras.

El revuelo que organizó Montero al cuestionar la presunción de inocencia en el caso del futbolista Dani Alves o sus polémicas declaraciones al poner en duda la valía de los médicos formados en universidades privadas obviando que todos, tanto los de la pública como los de la privada, tienen que pasar la prueba del MIR, son algunas muestras de los efectos de su locuacidad mitinera.

En este contexto, Marta García Aller señala que con esta estrategia de hacer oposición al presidente de la Junta, la vicepresidenta primera del Gobierno "en vez de ganar protagonismo, se está quitando poder".

Argumenta García Aller que "al sumarse a las manifestaciones de los médicos para defender lo público se quita el poder que realmente tiene, "es vicepresidenta del Gobierno de España, tiene un manejo de las cuentas", apunta. Concluye que no entiende "que tenga que ir a las calles, a no ser que quiera que parezca que no es su responsabilidad lo que esté pasando en España".