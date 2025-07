Nacho Cardero, sobre la financiación para Cataluña: "Es corrupción moral. Necesitan a los independentistas para seguir en el poder"

El Gobierno y la Generalitat dieron este lunes los primeros pasos para lograr la financiación singular de Cataluña. Estas medidas, que no han gustado en el resto de gobiernos regionales, no cuentan con el beneplácito de Junts. Jordi Turull, secretario general de los independentistas, dice que no apoyarán este pacto en el Congreso.

Sobre este tema ha querido hablar Nacho Cardero en la tertulia de Más de Uno, catalogando el acuerdo de "corrupción moral" y alegando que tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa "necesitan a los independentistas para mantenerse en el poder". Las reacciones del resto de gobiernos y ciudadanos son comprensibles para él, ya que, en su opinión, "hay un tutifruti mental de lo pactado ayer".

Las mentiras del Gobierno

Cardero recuerda que desde el Gobierno "se nos dijo que no iba a haber indultos, que no iba a haber amnistía, que no iba a haber financiación singular y la va a haber", pero que ahora "los hay porque necesitan a los independentistas para mantenerse en el poder, y eso es corrupción moral".

El periodista asegura que este movimiento "quiebra por completo el tema de igualdad y solidaridad", insiste que llega a manos de un partido socialdemócrata, que debería defender estos valores, no rechazarlos. Para Cardero, esto no es más que "un trampantojo para llegar al final de esta legislatura" y avisa al Gobierno de que "el tictac de la legislatura se acelera por momentos".

"Es un trampantojo para llegar al final de esta legislatura"

"Una huida hacia delante"

Cardero califica el acuerdo de "huida hacia delante" por parte de Sánchez para intentar cumplir con los independentistas. Se basa en que "iban a firmar que Cataluña recaudase el 100% del IRPF", pero al final no lo hicieron, ya que como explica, "hubiera dado una independencia fiscal a Cataluña donde ya no harían falta las urnas".