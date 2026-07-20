CELEBRACIÓN DEL MUNDIAL

Miles de alicantinos celebran en las calles el segundo título mundial de España

La euforia por el triunfo de la selección española se dejó sentir en toda la provincia de Alicante. Miles de aficionados siguieron la final y, tras la victoria frente a Argentina, llenaron calles y plazas para celebrar un nuevo título mundial en una noche de fiesta y emoción.

Redacción

ALICANTE |

La afición española en la Plaza Luceros de Alicante
Los alicantinos en la celebración del mundial | ONDA CERO

Alicante se volcó este domingo en la celebración del segundo Campeonato del Mundo conquistado por la selección española de fútbol. Miles de aficionados siguieron la final frente a Argentina en pantallas gigantes, plazas y establecimientos de hostelería repartidos por toda la provincia, donde no faltaron los nervios y la emoción durante los noventa minutos.

Tras el pitido final, la fiesta se trasladó a las calles. En la capital, la plaza de los Luceros volvió a convertirse en el gran punto de encuentro, reuniendo a miles de personas entre cánticos, banderas y bengalas para celebrar un triunfo histórico.

La provincia de Alicante puso así el broche a una jornada inolvidable, marcada por la emoción y el orgullo de celebrar un nuevo título mundial para el fútbol español.

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