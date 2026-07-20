Miles de alicantinos celebran en las calles el segundo título mundial de España

Alicante se volcó este domingo en la celebración del segundo Campeonato del Mundo conquistado por la selección española de fútbol. Miles de aficionados siguieron la final frente a Argentina en pantallas gigantes, plazas y establecimientos de hostelería repartidos por toda la provincia, donde no faltaron los nervios y la emoción durante los noventa minutos.

Tras el pitido final, la fiesta se trasladó a las calles. En la capital, la plaza de los Luceros volvió a convertirse en el gran punto de encuentro, reuniendo a miles de personas entre cánticos, banderas y bengalas para celebrar un triunfo histórico.

La provincia de Alicante puso así el broche a una jornada inolvidable, marcada por la emoción y el orgullo de celebrar un nuevo título mundial para el fútbol español.