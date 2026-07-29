Desarticulan un punto de venta de drogas gestionado por un matrimonio en Agost

Se ha desarticulado en Agost un punto de venta de droga al menudeo regentado por un matrimonio que operaba desde su vivienda familiar. En el registro se intervinieron distintas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad ilícita.

La Guardia Civil de Novelda inició la investigación el pasado mes de junio, tras detectar mediante labores de análisis que un matrimonio residente en Agost podría estar dedicado de forma continuada a la venta de droga al por menor desde su propio domicilio.

Tras realizar las pertinentes labores de vigilancia y seguimiento, los agentes obtuvieron pruebas suficientes para confirmar que la actividad delictiva consistía en la venta al por menor de cocaína, hachís y marihuana. Con estos indicios, se procedió al registro del domicilio con el respaldo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Alicante.

El registro permitió la detención de ambos investigados. En el interior del domicilio se intervinieron 65 gramos de cocaína, 350 gramos de hachís, 350 gramos de marihuana, así como casi 14.000 euros en efectivo. Además, los agentes también hallaron una báscula de precisión y un machete.

Durante la actuación también se localizaron varios billetes falsificados, lo que ha motivado la imputación de un delito adicional de falsificación de moneda, además de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, quien decretó su puesta en libertad con cargos a la espera de juicio.