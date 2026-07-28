Detenido en Alicante un hombre tras apuñalar en el cuello a la pareja de su exmujer y herir a la hija de este

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 54 años como presunto autor de una agresión con arma blanca en el cuello a otro varón de 55, quien se encontraba en ese momento acompañado por su actual pareja, que resultó ser la exmujer del agresor. Durante el ataque, la hija de la víctima, una joven de 19 años, también sufrió heridas en el hombro al intentar proteger a su padre de la agresión.

Los hechos se iniciaron el sábado sobre las 21:00 horas, cuando el presunto agresor increpó a la mujer por su nueva relación sentimental. Ante esta situación, el varón que la acompañaba intervino para protegerla, interponiéndose entre ambos. Posteriormente, en torno a la medianoche, el ahora detenido regresó armado con dos cuchillos buscando directamente a la víctima, a quien presuntamente asestó un corte en el cuello durante el ataque.

Asimismo, la hija de la víctima, de 19 años, resultó herida en el hombro mientras trataba de defender a su padre, un hombre español de 55. El supuesto atacante, un varón marroquí de 54, fue reducido por testigos.

Tras recibir el aviso del suceso, localizado en la calle Deportista Ramón Mendizábal, agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana acudieron hasta el lugar de los hechos y detuvieron al presunto atacante, acusado de tentativa de homicidio, y se incautaron de los dos cuchillos.

El hombre apuñalado fue trasladado a un hospital, donde tuvo que someterse a una operación, aunque, en principio, al ser intervenido su vida ya no corre peligro.