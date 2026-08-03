El parque de La Marjal estrena los proyectos IRIS y Biovera para potenciar sus soluciones naturales

El Parque Inundable La Marjal de la Playa de San Juan reafirma su liderazgo tecnológico y ambiental al acoger dos proyectos innovadores: IRIS y Biovera. Estas iniciativas destacan el valor de las Soluciones Basadas en la Naturaleza en la gestión hídrica. Con estrategias complementarias, buscan optimizar la integración de este espacio natural en el entorno urbano y cuantificar su impacto positivo, fomentando la participación ciudadana para fortalecer la resiliencia climática y la protección de la biodiversidad.

El proyecto IRIS tiene como eje central la integración de una capa digital en la operación y mantenimiento de infraestructuras verdes. Mediante el despliegue de nuevos sensores, cámaras y estaciones meteorológicas, IRIS transformará la gestión del parque en un sistema automatizado. A través de la visión artificial y la inteligencia artificial, Aguas de Alicante podrá monitorizar en tiempo real la biodiversidad, contar visitantes y detectar rápidamente especies invasoras.

Además, esta tecnología permitirá adelantarse a eventos climáticos extremos y evaluar cómo el parque reduce la temperatura en las zonas colindantes.

Por su parte, el proyecto Biovera se centra en la valoración de esta infraestructura. Su objetivo es cuantificar y monetizar los beneficios medioambientales, económicos y sociales que La Marjal aporta a la ciudadanía, como la absorción de gases de efecto invernadero, la provisión de hábitats o el uso recreativo.

La confluencia de ambos proyectos representa un modelo complementario. Mientras que IRIS aporta las herramientas tecnológicas avanzadas para la toma de datos sobre el terreno, Biovera utiliza esos indicadores para medir su impacto real en la ciudad.