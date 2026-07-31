El Gobierno distingue a Alicante como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ y la incorpora a la Red Innpulso

El Ayuntamiento de Alicante ha sido distinguido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’, y le ha otorgado un reconocimiento que pone en valor los proyectos y planes impulsados de políticas públicas en nuestra ciudad basados en la innovación, la sostenibilidad, la transformación digital y la mejora de los servicios a la ciudadanía, según ha informado el consistorio.

Así como el Ministerio incorpora también a Alicante a la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación -Red Innpulso-, foro estatal que promueve la colaboración entre municipios y el desarrollo de políticas innovadoras a nivel local.

El concejal de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos, Luis Morata, ha resaltado que “la distinción reconoce todo el trabajo impulsado por el Ayuntamiento en los planes y proyectos de desarrollo urbano sostenible, innovación y atención a la ciudadanía, y consolida el posicionamiento de Alicante como referente y modelo internacional en transformación digital, sostenibilidad, movilidad y mejora continua de la calidad de vida de la ciudadanía”.

Las nuevas ciudades distinguidas en 2026 por el Ministerio son: Alicante, Córdoba, Elche, Torrevieja, Alboraya, Almassora, Chiclana de la Frontera, Dénia, Mogán, Mollet del Vallès, Montilla, Palencia, Tres Cantos, Vic, Alfaro, Baltanás, Mengíbar, Onil y Picanya.

El galardón refuerza la candidatura de Alicante a los premios iCapital como Capital Europea de la Innovación 2027, refrendada por unanimidad en el Pleno municipal ordinario de julio celebrado este jueves, y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, los ayuntamiento de los municipios de la comarca de l’Alacantí y el eje funcional Alcante-Elche-Santa Pola.

Valoración y evaluación de Alicante

Durante el proceso de evaluación, la candidatura de Alicante a la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ fue técnicamente muy bien valorada, sobresaliendo en el impulso a la movilidad sostenible, como uno de los ejes estratégicos del modelo de ciudad, junto con las actuaciones en digitalización de servicios públicos, eficiencia energética, innovación urbana y colaboración con el ecosistema científico, tecnológico y empresarial.

“Esta distinción refrenda nuestra candidatura a ser Capital Europea de la Innovación y nos sitúa entre las mejores ciudades referentes en innovación y modernización de la gestión pública”, aseveró el edil Luis Morata informando que “la incorporación de Alicante a la Red Innpulso nos va a permitir acceder a nuevas oportunidades de cooperación, participar en proyectos piloto e intercambiar buenas prácticas y herramientas como la Compra Pública de Innovación”.

La Red Innpulso, alcanza ya las 128 ciudades, consolidándose como un espacio de cooperación entre municipios comprometidos con la ciencia, la innovación y el desarrollo urbano sostenible. Con la incorporación de estas 19 nuevas ciudades, la Red Innpulso amplía su alcance territorial y fortalece la cooperación entre municipios que apuestan por la innovación pública como motor de transformación local.