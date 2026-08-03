La Guardia Civil destapa un entramado devehículos robados en San Vicente del Raspeig

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en San Vicente del Raspeig por su presunta implicación en varios delitos relacionados con el robo y manipulación de vehículos

Agentes del área de investigación de la Guardia Civil de San Vicente del Raspeig, detectaron un vehículo en la vía pública que figuraba como sustraído.

El turismo llevaba colocada una placa de matrícula que no le correspondía y, después de comprobar que el vehículo había sido modificado para dificultar su identificación, con cambios en distintos elementos y partes repintadas, los investigadores se centraron en la persona que había vendido el vehículo y descubrieron que podría estar utilizando vehículos de características similares para intercambiar matrículas y dar salida a coches sustraídos sin levantar sospechas.

Los agentes localizaron un terreno donde el sospechoso realizaba trabajos mecánicos sin autorización. En el interior se encontraron varios vehículos entre los que había una embarcación y un remolque que habían sido sustraídos meses antes en la localidad de Águilas (Murcia), con un valor aproximado de 30.000 euros.

El detenido, de 39 años, ha pasado a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Vicente del Raspeig como presunto autor de los delitos de robo o uso ilícito de vehículo, estafa y falsificación de placas de matrícula.

Además, se llevó a cabo un registro en el lugar, donde se recuperaron los efectos sustraídos, que fueron devueltos a su legítimo propietario.