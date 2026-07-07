La Diputación activa la línea de catástrofes para ayudar a Soneja y Azuébar tras el incendio forestal

La Diputación de Castellón ha puesto a disposición de los ayuntamientos de Soneja y Azuébar la línea de ayudas por catástrofes incluida en el Plan Diputació Respon para contribuir a reparar los daños ocasionados por el incendio forestal declarado el pasado domingo y que ha afectado a ambos municipios.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha destacado que este programa tiene como objetivo ofrecer "una respuesta rápida y eficaz" ante situaciones de emergencia. "Ante una emergencia, garantizamos una rápida respuesta para mitigar las consecuencias lo más pronto posible, subrayando nuestra prioridad en la atención a los municipios y a los castellonenses", ha señalado.

Barrachina ha recordado que esta línea de ayudas, impulsada durante la actual legislatura, está dirigida a municipios de menos de 20.000 habitantes y permite sufragar tanto gastos corrientes como inversiones derivadas de situaciones de urgencia y catástrofes, con el fin de facilitar una recuperación más rápida.

La presidenta provincial ha subrayado además que, desde el inicio del incendio, la Diputación ha movilizado todos los recursos necesarios para colaborar en la extinción del fuego a través del Consorcio Provincial de Bomberos y, ahora, también pone a disposición de los municipios afectados apoyo económico para minimizar las consecuencias del incendio.

Por último, Marta Barrachina ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar la precaución ante la ola de calor que afecta a la provincia de Castellón. La presidenta ha insistido en la necesidad de reforzar la concienciación y adoptar todas las medidas preventivas para evitar que se produzcan nuevos incendios forestales.