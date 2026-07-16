PP y Vox tumban las enmiendas de PSPV-PSOE y Compromís a los Presupuestos GVA 2026

Cuenta atrás, ahora sí, para la aprobación definitiva de los Presupuestos de la Generalitat 2026, que serán previsiblemente aprobados, si nada cambia, durante los próximos días tras el pacto alcanzado a este respecto entre PP y Vox. Los 'populares' y los de Santiago Abascal han tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por PSPV-PSOE y Compromís, en la oposición en Les Corts Valencianes.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, habla de los Presupuestos de la Generalitat "más sociales" de la historia, con beneficios y rebajas fiscales para familias, colectivos vulnerables y empresas. "Como está muy de moda últimamente hablar de prioridad, le voy a decir cuál es la prioridad de este Consell: los valencianos. Nunca, nunca vamos a tener como prioridad a los catalanes", argumenta Rovira.

"Nuestra prioridad son los valencianos y después, lógicamente, todos los españoles. Pero no como ustedes [en referencia a PSPV-PSOE y Compromís]: primero los catalanes, y luego el resto", ha añadido el conseller de Economía y Hacienda en el Pleno de Les Corts Valencianes de este jueves, dieciséis de julio, en que se ha materializado la negativa de PP y Vox a las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas valencianas 2026 de la oposición de izquierdas.

PSPV-PSOE: "Racismo y 'apartheid' en la asignación de recursos"

El PSPV-PSOE lamenta, en este sentido, que su enmienda a la totalidad no haya salido adelante y critica que el actual Gobierno valenciano es el "culpable" del estado de la sanidad, los servicios sociales o la vivienda en la Comunitat Valenciana. "Por primera vez en la historia de España, el racismo y el apartheid dejarán de ser solo un concepto abstracto para ser incluidos en una ley y, por tanto, en la asignación de recursos públicos", denuncia José Muñoz, síndic socialista en Les Corts.

"Esto tendrá consecuencias a futuro porque están estableciendo las bases del modelo ultraderechista que ya aplica Trump en Estados Unidos y que aquí son [en referencia al PP] el caballo de Troya de la extrema derecha", censura el portavoz del PSPV-PSOE en el Parlamento valenciano.

Compromís: "¿Quién paga el precio? Valencianos y valencianas"

La enmienda a la totalidad de Compromís tampoco ha sido aprobada. Su síndic en Les Corts, Joan Baldoví, califica los Presupuestos de la Generalitat 2026 pactados entre PP y Vox de "indecentes" y acusa al Partido Popular de perseguir exclusivamente intereses electorales. "Han hecho igual que Mazón: tragar con todo lo que plantea Vox y aceptar todas las exigencias de los extremistas con un único objetivo: seguir en la sillita y conseguir el dedazo de Madrid", valora Baldoví.

"¿Y quién paga el precio? Valencianos y valencianas que, en vez de tener un president [de la Generalitat], tenemos un pre-precandidato", censura el síndic de los valencianistas.