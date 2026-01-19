El PSPV critica la escasa inversión en vivienda en los presupuestos de Castelló para 2026

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha criticado la política de vivienda del gobierno local, al considerar que esta área “ha quedado relegada” en los presupuestos municipales para 2026, que califican de insuficientes.

El concejal socialista Jorge Ribes ha señalado que las cuentas aprobadas incluyen partidas “meramente testimoniales” en materia de vivienda y ha acusado al ejecutivo local de incumplir compromisos recogidos en el programa electoral del Partido Popular. Entre ellos, ha citado las ayudas anunciadas para jóvenes menores de 35 años destinadas al pago de hipotecas, que, según Ribes, no se han materializado pese a haberse aprobado ya tres presupuestos desde el inicio del mandato.

Según los socialistas, el acceso a una vivienda asequible continúa sin figurar entre las prioridades del gobierno municipal, formado por PP y Vox, como reflejan las cuentas para 2026. En este sentido, han detallado que el presupuesto destinado a vivienda asciende a 44.000 euros, repartidos entre ayudas al alquiler social, alquiler para jóvenes, adquisición de vivienda social y actuaciones de rehabilitación.

Desde el Grupo Socialista consideran que estas cifras evidencian la falta de compromiso del equipo de gobierno con las políticas de vivienda y han reiterado sus críticas a la gestión de la alcaldesa en este ámbito.