Localizada la bebé sustraída en Gandía, que dio positivo por cocaína, y detenidos los padres

La Policía Nacional ha localizado a la bebé de 7 días que fue sustraída este jueves del Hospital Francesc de Borja de Gandía, en el que se encontraba ingresada tras haber dado positivo por consumo de cocaína, y ha detenido a sus padres, que al parecer trataron de evitar que Servicios Sociales se hiciese cargo de la menor.



El responsable directo de la sustracción de la menor fue el padre, un hombre de nacionalidad argelina que ha sido detenido, según han informado este viernes a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.



Tanto el padre como la madre de la bebé sabían que los Servicios Sociales se iban a hacer cargo de su hija, tras haber dado la menor positivo por consumo de cocaína en unas analíticas.



La Policía Nacional retuvo primero a la madre en el mismo hospital y posteriormente la detuvo.



A última hora de la tarde de este jueves también se detuvo al padre, que había dejado a la menor al cuidado de unos familiares en Gandia, y posteriormente se localizó a la menor, que ha sido ingresada de nuevo en el hospital.



Además de la detención de los progenitores, se ha producido una tercera, la de la hija de la madre, de unos 20 años de edad, que al parecer habría colaborado en este operativo para ocultar a la recién nacida de la acción de los servicios sociales.



Toda la investigación y posterior localización de la bebé ha corrido a cargo de agentes del grupo de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Gandia.