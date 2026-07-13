Compromís tacha de "regresivos" para la provincia de Alicante los presupuestos del Consell

Compromís ha presentado 160 enmiendas a los presupuestos de la Generalitat de 2026 para la provincia de Alicante "por un valor total que supera los 250 millones de euros", según ha anunciado su diputado por Alicante, Gerard Fullana.

Se trata de "más de 100 millones en proyectos" y de "150 millones destinados a políticas sociales". Respecto a esto último, ha concretado que irán para educación, con 80 millones de euros (infraestructuras y demandas comunitarias); sanidad, con 50 millones (mejora de condiciones de profesionales y centros); vivienda, con 12 millones; y centros sociales, con ocho millones.

Estas cifras "se suman a las enmiendas presentadas a la Ley de Medidas, que acumulan 200 millones para servicios públicos, de los cuales 75 corresponderían a las comarcas alicantinas", según ha indicado Compromís.

En cuanto a las "enmiendas específicas" para Alicante ciudad y su área metropolitana, ha aseverado que se prevén "60 millones de euros", y ha planteado iniciativas como la "rehabilitación de viviendas públicas", el "freno a la especulación del suelo" y el "rechazo a las VPP con precios elevados", así como "enmiendas para personal sanitario y educativo".

También ha propuesto la "creación de centros de día, residencias de mayores (Santa Faz), centros de rehabilitación e integración social (CRIS) y espacios juveniles en los barrios", además de la "recuperación del proyecto Districte Digital", el "impulso al proyecto medioambiental Vertido Cero, el Nodo Elís y el Observatorio de Cambio Climático", junto con la "protección de parajes como el Cap de l'Horta, Serra del Porquet, Lagunas de Rabasa y declaración de Tabarca como Reserva de la Biosfera".

Desde Compromís han abogado igualmente por "presupuestar la finalización de la Via Parc, el 25 por ciento correspondiente a la Generalitat para el Parque Central", la "ampliación del TRAM y la Ronda Norte" y, en cultura, "dinamizar la ciudad mediante la compra del cine Ideal, una nueva biblioteca y la adecuación del Teatro Principal".

Fullana ha indicado que, probablemente, estos serán los últimos presupuestos del PP y VOX ya que lo más posible es que no haya el año que viene y confía en un cambio tras las elecciones del próximo mes de mayo.