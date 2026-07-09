Los sanitarios salvan a una niña de 12 años que se estaba ahogando en una piscina en Alcoy

Efectivos sanitarios han salvado la vida a una niña de 12 años que se estaba ahogando en una piscina de Alcoy (Alicante), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Sobre las 19.20 horas se ha recibido un aviso alertando del suceso. Han sacado del agua a una niña de 12 años y le estaban haciendo masaje cardíaco.

El CICU, por su parte, ha movilizado una unidad del SAMU y a su llegada el equipo médico ha estabilizado a la niña y ha sido trasladada al Hospital de Alcoy con síntomas de ahogamiento.

Otro caso en Alcoy

La tarde del martes, un niño de cuatro años fue rescatado del fondo del fondo de una piscina municipal de Caramanchel, en Alcoy, y reanimado por un socorrista y una bañista enfermera. Según parece, el niño se encontraba jugando con otros menores en la piscina grande y al ver que no subía a la superficie, el socorrista saltó al agua y rescató al menor inconsciente.

Entre los bañistas se encontraba una enfermera que consiguió que el menor volviera a la consciencia antes de que llegaran los servicios de emergencia.

El niño fue trasladado al Hospital Virgen de los Lirios y, hasta el momento, su evolución parece favorable.