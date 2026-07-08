Accidente laboral

Un trabajador de 57 años ha resultado herido tras caer de un andamio en una obra en El Campello

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante intervinieron en el rescate de un hombre de 57 años que sufrió una caída desde un andamio de un edificio en construcción en El Campello

Redacción

Alicante |

Rescate del trabajador en El Campello
Rescate del trabajador en El Campello | Consorcio Provincial de bomberos

Un hombre de 57 años ha resultado herido tras sufrir una caída en altura desde un andamio situado en un segundo piso en la calle Cancillería Real, en El Campello (Alicante), que le ha provocado dolor de espalda, según informan desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente laboral se produjo sobre las 17.29 horas de este martes, cuando se alertó al Consorcio Provincial de Bomberos de la caída del trabajador. Los efectivos procedieron a la extracción del operario mediante la ejecución de una maniobra específica, con la que le lograron descender a nivel del suelo para su posterior transferencia a los servicios sanitarios.

Asimismo, el operativo ha contado con la colaboración de la Policía Local y la Guardia Civil y con el desplazamiento de una unidad de mando de jefatura (UMJ), una bomba urbana pesada (BUP), una bomba nodriza pesada (BNP), un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Sant Vicent del Raspeig, según ha informado el Consorcio de Bomberos en un comunicado.

Hasta el lugar también se ha desplazado un equipo sanitario, así como una unidad de soporte vital básico (SVB). El trabajador fue asistido por dolor de espalda y trasladado al Hospital de San Juan, según ha indicado el CICU en un comunicado.

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