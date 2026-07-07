La octava edición de ‘Alicante Gastronómica’ reúne a más de 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol y a 260 expositores

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha participado en el ADDA en la presentación de la octava edición del certamen ‘Alicante Gastronómica’, el evento culinario experiencial más grande de España. Un total de 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol pasarán del 2 al 5 de octubre por Fira Alacant para participar en esta propuesta internacional que este año tendrá como país invitado a México. El objetivo es superar los 85.000 visitantes que registró en su edición anterior y los 150 medios de comunicación acreditados.

Durante su intervención, Toni Pérez ha destacado el reconocimiento de este evento que se ha consolidado “como un proyecto de éxito, un reclamo turístico de nuestra excelencia culinaria y de la calidad de los productos de nuestra tierra”. Además, ha insistido en que la gastronomía “es el eje nuclear de nuestra principal industrial, la de crear felicidad”.

“Desde la Diputación de Alicante seguimos respaldando un evento que impulsa el talento de nuestros profesionales, fortalece un sector estratégico para la economía provincial y proyecta nuestra imagen como un destino gastronómico de referencia” ha manifestado el responsable institucional, quien ha apuntado que la edición de 2026 de ‘Alicante Gastronómica’ “volverá a situarnos en el epicentro del panorama gastronómico nacional, convirtiendo nuestro territorio en un punto de encuentro para la innovación, la tradición y el mejor sabor de nuestra provincia”.

En este sentido, ha insistido en que cuando ‘Alicante Gastronómica’ abra sus puertas en octubre “la provincia mostrará lo mejor de su gastronomía al mundo entero, con más espacios, más novedades y más ganas que nunca”.

Toni Pérez. Presidente de la Diputación. | Alicante Gastronómica

El dirigente alicantino ha puesto también en valor el carácter formativo y divulgador de este certamen, así como el peso del sector de la gastronomía “como una de nuestras grandes fortalezas”.

El acto ha contado también con la intervención de la consellera de Turismo e Innovación, Marian Cano, la presidenta del certamen, Gema Amor, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, el crítico gastronómico Rafael García Santos y el maestro pastelero Paco Torreblanca.

La presidenta de ‘Alicante Gastronómica’ ha detallado que cada edición de la feria tiene una historia que contar “y esta nace en el Mediterráneo, en ese mar que nos inspira, nos alimenta y nos une”, mientras que Carlos Baño, máximo dirigente cameral y organizador del evento, ha concretado que en esta iniciativa “el protagonista es el sector gastronómico, el más agradecido, transversal y el de la felicidad”.

‘Alicante gastronómica’ congregará a cocineros de diferentes países, así como 260 expositores y más de 460 ponencias, talleres, catas y masterclass abiertas al público. Esta iniciativa contará también con venta de productos a precios de feria e información sobre establecimientos de restauración, obradores o productores de diferentes sectores, especialmente de los consejos reguladores y de indicaciones geográficas protegidas.

Más de 36.000 metros cuadrados, ocho escenarios y dos pabellones albergarán los 90 talleres degustación, las 15 masterclass o los 17 concursos previstos, como el XIX Campeonato de España de Tortilla de Patatas Trofeo Tescoma o la III edición del Concurso Internacional de Alta Pastelería Torreblanca a la mejor tarta de chocolate del mundo.

Además, este año el país invitado al certamen será México y, como novedad, se celebrará la I edición del ‘Aula de Queso’, un espacio específico gestionado por la despensa de Andrés, o el Primer Concurso Profesional de Corte de Jamón By Luga Sabores o los concursos profesional y amateur de All i Oli By Sezar Blue. Esta cita culinaria sumará también actividades paralelas enfocadas al ocio, los hábitos saludables, el deporte y la formación.

El evento, desarrollado en la sala de Conferencias del Auditorio de la Diputación de Alicante, ha contado también con la asistencia de numerosas personalidades, entre ellas la delegada del Consell en Alicante, Agustina Esteve, el presidente de IFA, Alejandro Morant, el rector de la UMH, Juan José Ruiz, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, otros alcaldes y concejales de la provincia, diputados provinciales, autonómicos y nacionales, senadores y representantes de asociaciones turísticas y gastronómicas de la provincia, así como la cónsul honoraria de México en Alicante, Berenice Ávila.

Espacios Saborea Costa Blanca

El Patronato Provincial de Turismo volverá a contar este año con una zona en Alicante Gastronómica donde promocionar los mejores productos de los municipios alicantinos. Este espacio, ‘Saborea Costa Blanca’, albergará showcookings y presentaciones de localidades y asociaciones gastronómicas de la provincia.

Durante los cuatro días de feria, el organismo autónomo de la Diputación coordinará un calendario de actividades bajo la denominación de ‘Saborea Costa Blanca’: demostraciones culinarias con cocineros de la provincia, degustaciones de productos autóctonos, talleres para el público general, presentaciones de rutas gastronómicas y contactos B2B con agentes turísticos.

El escenario para la elaboración de estas demostraciones gastronómicas y su degustación ocupará una superficie de 830 metros cuadrados. En esta edición el “Backstage” (espacio donde se preparan y emplatan las degustaciones), se ha incrementado en tamaño.

El espacio Saborea Costa Blanca será uno de los grandes protagonistas de Alicante Gastronómica 2026, con una completa programación que pondrá en valor la riqueza culinaria de la provincia. En total, en este espacio participarán veintinueve municipios alicantinos con más de cuarenta y tres degustaciones, presentaciones y catas a través de asociaciones y restaurantes durante los cuatro días de duración de la feria. En este espacio también se llevarán a cabo eventos como el IV Concurso Profesional de Caldo con Pelotas y el Ronqueo de atún rojo del Mediterráneo.

Las poblaciones participantes con stand propio son, entre otras, L’Alfàs del Pi, La Nucía, El Campello, Relleu, Altea, Crevillent, Dolores, Callosa del Segura, Xixona, Biar, Albatera, Mutxamel, Banyeres de Mariola, Castalla y Catral

Otros municipios con stand propio dentro de la feria son, entre otros, Torrevieja, Santa Pola, Villajoyosa, Elche, Guardamar, Cox, Alicante, Benidorm, Almoradi, Calp, San Vicent del Raspeig, Guardamar, Benejúzar, Monóvar, La Romana, Busot y Aspe.

Costa Blanca ha participado en todas las ediciones de ‘Alicante Gastronómica’ apoyando la gastronomía local con un espacio para promocionar sus platos más tradicionales, junto a la cocina más vanguardista.

Además, el ente turístico provincial difundirá en sus redes sociales las diferentes presentaciones y showcookings que se desarrollen en el espacio Saborea Costa Blanca. Estas presentaciones gastronómicas podrán seguirse en directo a través del canal de Youtube de Turismo Costa Blanca @costablancaorg.