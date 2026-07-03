Un hombre presuntamente mata a su mujer y a una de sus hijas en la vivienda familiar de la Cañada del Fenollar

La Guardia Civil de Alicante investiga la muerte de una mujer de 55 años y una de sus hijas de 20; a manos presuntamente, del padre, un hombre de 53 años que ha sido hospitalizado junto a otra de sus hijas de 26 años. Ambos presentan heridas de arma blanca.

Los hechos han ocurrido a última hora de la tarde de este jueves en la vivienda la familia en la partida alicantina de La Cañada del Fenollar.

En principio no constan antecedentes en el sistema Viogén que relacionen al presunto autor de los asesinatos y su pareja fallecida.

No obstante, la investigación sigue abierta para esclarecer lo sucedido tras una llamada de la hija lesionada al 112 y la llegada de dos patrullas a la vivienda de la familia. Allí los agentes encontraron a las dos mujeres fallecidas y a los dos heridos que han sido trasladados a un centro hospitalario.

El hombre que regenta una churrería en San Vicente del Raspeig, presentaba heridas presuntamente auto infringidas con la intención de quitarse la vida, mientras que la hija está estable.