Detenido el autor de un accidente de tráfico en el que resultó herida grave una motorista en prácticas

La Guardia Civil de El Campello ha detenido a un hombre de 32 años como presunto responsable de un accidente de tráfico en el que resultó herida de gravedad una alumna de una autoescuela que circulaba en una motocicleta de prácticas.

La colisión en un adelantamiento temerario se produjo en la N-332 a su paso por El Campello y el detenido se dio a la fuga sin auxiliar a la víctima. Los agentes le han localizado poco después, cuando intentaba reparar el coche y con una tasa de alcohol en sangre que cuadruplicaba la permitida.

Interceptan al conductor | Guardia Civil de Alicante

Al parecer, el detenido adelantó de forma temeraria, colisionando lateralmente con la motocicleta de la autoescuela cuya conductora sufrió lesiones graves.

Penas de cárcel

Se le imputan los delitos de conducción temeraria, conducción bajo los efectos del alcohol, lesiones por imprudencia grave y abandono del lugar del accidente. Este último delito está penado con prisión de 6 meses a cuatro años, mientras que la conducción temeraria (agravada por conducir bajo los efectos del alcohol) está tipificada con penas de 2 a 5 años de cárcel.