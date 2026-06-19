Alicante licita el CEIP La Cañada del Fenollar por 5,8 millones y con un plazo de ejecución de 22 meses

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes en Junta de Gobierno extraordinaria sacar a licitación la construcción del colegio público la Cañada del Fenollar, con un presupuesto base de 5.856.000 euros y un plazo de ejecución de 22 meses. La ejecución de este centro completará el Plan Edificant en el municipio.

Es el paso definitivo hacia la construcción de este centro tan necesario, con el que se da respuesta a una reivindicación histórica de las familias, que gracias al trabajo conjunto de este equipo de Gobierno y la Generalitat, por fin se va a hacer realidad, ha expuesto la concejal de Educación, Mari Carmen de España.

Será un espacio moderno para los niños y niñas de La Cañada y las partidas rurales y plenamente adaptado a las necesidades educativas actuales. El nuevo colegio de La Cañada “no es solo un edificio, es una mejora en la calidad educativa y en la igualdad de oportunidades para muchas familias, es el resultado de una gestión seria, una planificación responsable y del compromiso firme de este Gobierno municipal y de la Generalitat con la educación pública", concluye De España.

El nuevo centro educativo

El CEIP La Cañada del Fenollar se construirá en la parcela urbanizada por el Ayuntamiento situada entre las calles Aucuba y Madroño y contará con cuatro aulas de Educación Infantil y seis de Primaria, además de otras tres aulas ordinarias adicionales, aulas de apoyo y educación especial, cocina y comedor para 392 comensales en dos turnos, despachos, gimnasio, salas polivalentes, almacén, biblioteca, vivienda para el conserje, todo con una superficie útil de conjunto de 1.475 metros cuadrados, que se eleva hasta los 3.380 metros cuadrados construidos.

Además, contará con otros 2.420 metros cuadrados de espacios exteriores que comprenden extensión de las aulas de infantil al exterior, porches, pista polideportiva, zonas de juegos para Infantil y Primaria, huerto escolar, zonas ajardinada y aparcamiento de automóviles.

El proyecto se desarrolla en dos plantas, una planta baja en forma de U con recorridos perimetrales que salvan el desnivel de la parcela. Y una primera planta con acceso exterior e interior desde planta baja que complementa el resto del programa de aulas.

En el centro de la U se sitúa el patio exterior abierto, alrededor del cual se desarrolla el programa del colegio. El resto de la parcela se complementa con una pista polideportiva, huerto, espacios verdes y aparcamiento. Hay un acceso principal, al sureste, vinculado a los servicios administrativos y externos, aulas y estancias de uso interno. Y otro acceso noreste, para tráfico rodado, donde se sitúan las instalaciones, mercancías y el acceso al aparcamiento.