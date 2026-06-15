Condenado en Alicante por distribuir pornografía infantil tras intervenirle 1.700 archivos pedófilo

Un hombre ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a un año de prisión como responsable de un delito de distribución de pornografía infantil a través de internet tras asumir los hechos y reconocer su autoría.

El acusado ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por lo que el tribunal de la Sección Tercera que debía juzgarle ha dictado una sentencia condenatoria ‘in voce’ en el juicio celebrado el pasado 4 de junio.

La unidad de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, en su labor de rastreo en internet, detectó una dirección IP en la que se estaban produciendo descargas de archivos con denominación alusiva a la pederastia.

Por ello, solicitó orden judicial para llevar a cabo el registro del domicilio que encajaba con la situación de esa dirección IP y llevó a cabo la inspección de esa vivienda, el pasado 28 de noviembre de 2019.

Una vez en el interior del domicilio del procesado, situado en Mutxamel, los agentes revisaron varios discos duros y memorias USB en las que detectaron la existencia de más de 1.730 archivos con vídeos e imágenes de menores de edad desnudos o realizando distintas prácticas sexuales.

Además, hallaron evidencias de que al menos 41 de esos archivos se habían distribuido a terceros. Ese hallazgo supuso el arresto del acusado y el inicio de la instrucción del proceso.

La Fiscalía solicitaba inicialmente que se impusiese al encausado la pena de dos años de prisión, pero con el reconocimiento de los hechos, esa pena ha quedado reducida a la mitad.

Además, el tribunal acuerda la suspensión del ingreso en prisión por un plazo de tres años con la condición de que el acusado no vuelva a delinquir. La sentencia es firme sin que quepa posibilidad de recurso.