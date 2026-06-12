Dan cinco días al Ayuntamiento de Alicante para que aporte al juzgado correos electrónicos que aún no ha entregado

La jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, ha pedido al Ayuntamiento de Alicante que aporte correos aún no entregados relacionados con el caso y le da cinco días para que los remita al juzgado.

Así se desprende de una providencia fechada a 11 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que hace unos días la acusación popular del PSPV, tras alertar de que el consistorio no envió toda esa documentación, pidiera a la magistrada que reiterara el "requerimiento de aportación de documentación en sus estrictos términos en los que fue realizado inicialmente" en un oficio del 23 de mayo.

De hecho, la jueza, en la resolución dictada este pasado jueves y "a la vista de lo solicitado", requiere al Ayuntamiento, "a través de sus servicios jurídicos", para que "se aporte la documentación detallada y expresa que se menciona en el mismo y que ya fue objeto de requerimiento" en ese oficio.

El PSPV municipal alertó de que el Ayuntamiento no envió al juzgado todos los correos relacionados con Les Naus que le solicitó la magistrada, que el 23 de mayo pidió a la administración local que aportara en el plazo de cinco días a partir de la recepción de ese oficio "todos los correos remitidos" por el Servicio de Gestión Patrimonial a la Vicesecretaría "en el período comprendido" entre el 15 y el 31 de enero de este año, "ambos inclusive", así como "los archivos que fueron adjuntos a dichos correos".

Desde el grupo socialista recalcaron que, sin embargo, en "el Certificado de Comunicaciones remitido por el Vicesecretario del Ayuntamiento de Alicante" se indicaba: "Según los datos obrantes en las dependencias del Servicio de Gestión Patrimonial, en el expediente arriba referenciado constan incorporadas las comunicaciones remitidas por dicho Servicio a esta Vicesecretaría, correspondientes al período comprendido entre el 26 y el 31 de enero de 2026".

Por ello, el PSPV entendió que esa documentación "no" se ajustaba "al requerimiento efectuado", ya que se aportaron "únicamente los correos que constan incorporados al expediente administrativo" y no "todos los correos" emitidos, "como se exigía", y remarcó que se acompañaban "únicamente los correos que van" del 26 al 31 de enero, "cuando el requerimiento comprendía el periodo" que va del día 15 al 31 de ese mes.

Informe

Según trasladaron desde el consistorio tras estallar la polémica de estas VPP, la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial alertó el 15 de enero de este año a la edil del área, Nayma Beldjilali, del PP, sobre posibles incompatibilidades de personal municipal respecto a las adjudicaciones y la concejala, ante esta situación, le pidió un informe al respecto.

Esta funcionaria señaló el pasado 20 de mayo, en su declaración como testigo ante la jueza, que no recordaba por qué en un informe final se omitieron nombres que sí estaban recogidos en borradores elaborados previamente.

También dijo que el 15 de enero de este año se enteró de quiénes eran los adjudicatarios, tras haber remitido desde la gestora de la cooperativa el listado. Este extremo, en principio, era necesario para poder cerrar el expediente de enajenación de la parcela municipal sobre la que se construyeron las VPP de Les Naus.