La hiperplasia de próstata es la segunda causa de ingreso por intervención quirúrgica en población masculina

La Hiperplasia Benigna de Próstata es el tumor benigno más frecuente en los varones mayores de 60 años, según datos oficiales de la Asociación Española de Urología (AEU) y, además, es el primer motivo de consulta entre los hombres.

Los avances recientes en el cuidado de la próstata han transformado la medicina, enfocándose en procedimientos mínimamente invasivos que reducen los efectos secundarios (como la incontinencia y la disfunción eréctil) y en la medicina de precisión asistida por Inteligencia Artificial.

Estas innovaciones tecnológicas y terapéuticas se dividen en tres grandes áreas de la urología y oncología. Por un lado, los avances en el diagnóstico como el PET-TAC con PSMA.

Se trata, como explica el Dr. Pascual de la Cruz, especialista en medicina nuclear del Hospital Vithas Medimar, de “un tipo de tomografía que utiliza un trazador radioactivo diseñado para unirse específicamente al Antígeno Prostático Específico de Membrana (PSMA). Permite rastrear con exactitud milimétrica si el cáncer se ha extendido, incluso si son solo unas pocas células en cualquier parte del cuerpo”.

En el tratamiento del cáncer de próstata, el robot Da Vinci incorpora la técnica de prostatectomía radical, que consiste en la extirpación completa de la próstata y de los tejidos circundantes mediante un abordaje mínimamente invasivo. Se trata de un procedimiento de vanguardia que solo se realiza en un número muy reducido de hospitales en España y que permite transformar una cirugía compleja en una intervención con menos incisiones, menor sangrado, menos dolor posoperatorio y una recuperación más rápida del paciente.

“El abordaje con cirugía robótica representa un avance muy significativo en el tratamiento quirúrgico del cáncer de próstata. Nos permite intervenir con una precisión extraordinaria en zonas anatómicas especialmente delicadas, mejorando la seguridad y los resultados funcionales sin comprometer la eficacia oncológica”, explica el doctor José Rubio, responsable de la Unidad de Urología de Vithas Valencia 9 de Octubre y Vithas Turia.

Prevención

El Dr. Iván Povo, urólogo del Hospital Vithas Valencia Consuelo, recuerda la importancia de la prevención y de las revisiones periódicas a partir de los 50 años, o antes en pacientes con antecedentes familiares. “Muchas patologías prostáticas, como la hiperplasia benigna o el cáncer de próstata, pueden desarrollarse de forma silenciosa en sus fases iniciales. Un diagnóstico precoz permite aplicar tratamientos menos invasivos y mejorar considerablemente el pronóstico y la calidad de vida del paciente”, señala el especialista.

Además, insiste en mantener hábitos de vida saludables, como una dieta equilibrada, ejercicio físico regular y evitar el tabaco y el sedentarismo, como medidas clave para cuidar la salud prostática.