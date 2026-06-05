Agredida una profesora de Alcoy al impedir que un hombre no autorizado recogiera un alumno

Una profesora del CEIP El Romeral de Alcoy ha sido presuntamente agredida por un hombre que intentó llevarse a un alumno del centro educativo sin contar con la autorización familiar requerida, según han confirmado a EFE fuentes de Educación.

El hombre, pareja de la madre del menor, fue a recoger al alumno, pero la profesora no tenía su nombre registrado y no se lo entregó hasta tener clara la autorización. El individuo "se puso nervioso" y y el centro decidió llamar a la policía, activando así el protocolo de agresión al profesorado y el Plan de Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia (PREVI), según las mismas fuentes.

El AMPA del centro ha detallado en una nota de prensa que el hombre se identificó como abuelo de un alumno y trató de recoger al menor, pero cuando la docente se negó "este reaccionó de forma violenta y llegó a agredir a la profesora", por lo que fue necesaria la intervención de la Policía Local.

Fuentes de Educación han concretado, a preguntas de EFE, que la docente presenta un arañazo tras la agresión.

La comunidad educativa del centro ha realizado este jueves una concentración a las puertas del colegio antes del inicio de la jornada lectiva para mostrar su rechazo a esta agresión.

En un comunicado, la asociación de madres y padres ha expresado su "más rotunda condena" ante cualquier acto de violencia en el ámbito educativo y ha trasladado su apoyo a la docente, al considerar que actuó en el ejercicio de sus funciones de protección y custodia del alumnado.

El AMPA ha defendido que los centros educativos deben ser espacios "seguros, respetuosos y ejemplares" para toda la comunidad escolar, y ha reclamado respeto hacia el personal docente.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcoy ha trasladado a EFE su condena ante cualquier agresión y hechos violentos, sobre todo a los profesores.