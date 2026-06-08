El ayuntamiento de Alcoi investiga a una funcionaria por presuntas irregularidades administrativas

El alcalde de Alcoi, Toni Francés, ha pedido prudencia mientras continúa la investigación sobre las presuntas irregularidades administrativas cometidas, supuestamente, por una funcionaria del ayuntamiento, quien ha sido expedientada.

Según publica el digital ‘esdiario’ esta empleada habría adjudicado contratos por 400.000 euros a la empresa de su marido.

Toni Francés ha precisado que fue él quien impulsó la apertura del expediente disciplinario, nada más enterarse de los posibles hechos. La voluntad del Ayuntamiento ha sido desde el primer momento actuar con transparencia, rigor y responsabilidad.

Toni Francés, alcalde de Alcoy

Toni Francés ha añadido que el expediente disciplinario continúa en fase de análisis y la técnica afectada se encuentra de baja médica, por lo que no está trabajando.

Petición de responsabilidad a los grupos

Asimismo, el alcalde ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad de todos los grupos políticos" para que, ante cualquier asunto de interés público, prioricen siempre la información contrastada y los canales institucionales por encima de rumores, especulaciones o informaciones parciales.

El Ayuntamiento mantiene una "voluntad permanente de transparencia y colaboración" con todos los representantes municipales, que dispondrán de toda la información que legalmente corresponda siempre que la soliciten por los conductos establecidos. Solo desde el rigor, el respeto a los procedimientos y la confianza en las instituciones se puede contribuir a un debate público constructivo y responsable.

El alcalde de Alcoi ha reiterado que "este gobierno, en el momento que detecta cualquier posible irregularidad, actúa en consecuencia, llegando hasta las últimas consecuencias para aclarar los hechos y garantizar la máxima transparencia".

Además, ya se ha previsto adoptar medidas para evitar que situaciones similares puedan volver a producirse, ha zanjado Toni Francés.

.