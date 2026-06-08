Había algo que chirriaba en la adjudicación de viviendas de Les Naus pero no eran las puertas

Nueva sesión de la Comisión Especial sobre la adjudicación de viviendas en el residencial Les Naus de la playa de San Juan que hoy ha contado con el testimonio de los que entienden de estos procesos. Es el caso del secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia), Jesualdo Ros, quien ha afirmado que no ve "normal" que la cooperativa presentara su oferta para la parcela en un día.

En su comparecencia, Ros ha asegurado que para la redacción de un proyecto arquitectónico se requiere de "mucha documentación administrativa" y de avales bancarios que pasan por los departamentos de control de riesgos. Por estos motivos, ha sostenido que "realmente es muy difícil" presentarlo en 24 horas y ha apuntado que en condiciones "normales" se tardaría "un mes" en redactarlo.

También ha cuestionado el criterio de desempate para las empresas que optaron al concurso, que en este caso consistía en el orden cronológico de presentación, de acuerdo con el secretario general de Provia.

Este criterio, a su juicio, "vulneraba o no garantizaba el principio de igualdad de oportunidades a todas las empresas". De esta forma, Ros ha asegurado que la cláusula de desempate "olía mal", ya que "la mayoría de concursos optan por sorteo en caso de empate".

Provia y la empresa Block Arquitectura SL recurrieron los pliegos de enajenación de la parcela que finalmente se quedó la cooperativa de Les Naus, gestionada por la mercantil Fraorgi. La junta de gobierno admitió ese recurso, anulando la cláusula de desempate 'primus intempore', y se incluyó el sorteo como fórmula para resolver el desempate entre las propuestas.

En este punto, la cooperativa, que figuraba entre las ofertantes, recurrió ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. En primera instancia, se desestimó la demanda y se dio la razón al Ayuntamiento, pero, tras recurrir de nuevo la cooperativa, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) finalmente revocó la sentencia de instancia y le dio la razón, y declaró la firmeza de la adjudicación a su favor.

En este contexto, el 22 de marzo 2022 se adjudicó la enajenación de la parcela en cumplimiento de la sentencia, según explicaron fuentes municipales días después de trascender la polémica del residencial.

En otro orden de cosas, el representante de Provia ha asegurado que mantuvo reuniones con el exconcejal de Urbanismo Adrián Santos, de Ciudadanos, y ha indicado que, aunque no lo recuerda, "seguramente" también tuviese contacto con la exedil de esta área y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España.

¿Qué se puede hacer?

Preguntado por posibles medidas para que no se repita un caso como el de Les Naus, el secretario general de Provia ha propuesto que se cuide "mucho" la adjudicación; "no" poner "más criterios de los que son exigibles"; externalizar la viabilidad, a través de un informe realizado por una consultora independiente; que el criterio de desempate sea "por sorteo"; y que mensualmente o de manera trimestral se informe al consistorio de los contratos de ventas producidos, así como de la situación e información, como si fuese "un comité".

Asimismo, ha pedido a la Generalitat Valenciana que los controles que se realicen sean "proporcionados" y "ágiles". "Como promotores necesitamos reglas claras, confianza institucional y sobre todo ejecutar las obras lo antes posible", ha agregado.

De esta forma, ha subrayado la "duplicidad de controles" en el proceso administrativo, en relación con la revisión de los criterios para las licencias de obra por parte de los ayuntamientos y de la Generalitat. Por ello, ha dicho que es "necesario" que se mejore en la "tramitación".

En relación con los controles para cumplir los principios de publicidad y transparencia, Ros ha abordado la relevancia de la "trazabilidad" de las adjudicaciones y ha remarcado que es "importante" que se establezca "un protocolo de actuación" para garantizarla.

Finalmente, al ser preguntado por la adjudicación de algunas de las VPP de Les Naus al promotor y parte de la directiva, Ros ha indicado que "no" tiene "nada que objetar" en el caso de que "cumplan los requisitos", si bien ha apuntado que "aparte de ser honrado hay que demostrarlo" y que "no queda estéticamente bien".

Valoraciones de la oposición

Tras la sesión, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, ha afirmado que el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala "podía haber establecido controles para hacer un seguimiento de la adjudicación de las viviendas de Les Naus", al tiempo que ha criticado que el primer edil siga "callado", ya que "rehúye todas las preguntas de los periodistas".

Por su parte, la portavoz de Vox en el consistorio alicantino, Carmen Robledillo, ha señalado que les hubiera gustado que compareciera el promotor para "aclarar, entre otros extremos, si alguno de los adjudicatarios finales había adquirido anteriormente alguna vivienda en la promoción residencial Viride".

En el caso de Compromís, su portavoz, Rafa Mas, ha incidido en que desde su grupo municipal insistirán en la petición de que comparezca la edil popular Mari Carmen De España, tras las declaraciones del secretario general de Provia

De España ya fue llamada a comparecer en la cuarta sesión ordinaria de la comisión municipal de VPP, celebrada el pasado 11 de mayo, a la que declinó asistir.

En el caso de EU-Podem, su portavoz en el consistorio, Manolo Copé, ha dicho que era "fundamental" no quedarse en "declaraciones políticas", sino saber "qué controles hubo, quién conocía la cláusula que olía mal y por qué no saltaron antes todas las alarmas".