MESA TÉCNICA DE TRANSPORTE

El autobús urbano de Alicante se expande hasta las calles Musola y Camino del Faro en el Cabo de la Huerta

La Mesa Técnica de Transporte habilita tres nuevas paradas del Transporte a Demanda (TAD) en la línea 5 de Bacarot y sitúa la cabecera de la línea 6 en Ciudad Jardín para mejorar la conexión de las partidas rurales con el TRAM y las líneas del autobús

Redacción

Alicante |

La nueva flota de autobuses de Alicante
La nueva flota de autobuses de Alicante | Ayuntamiento de Alicante

Las conexiones del transporte público en autobús con el Cabo de la Huerta prolongarán la línea 28 hasta la calle Musola. Además se mejora el servicio que atiende a las partidas rurales, el Transporte a Demanda (TAD), en la zona norte de Villafranqueza extendiendo la cabecera del TAD 6 hasta Ciudad Jardín y tambien con la implantación de tres nuevas paradas en la línea de TAD 5 a Bacarot atendiendo las demandas vecinales.

Una de las principales novedades será la ampliación desde el 1 de julio de la línea 28 del autobús urbano que conecta el Cabo de la Huerta con el Hospital de San Juan, que extiende su recorrido hasta las calles Musola y Camino del Faro, que pasará a ser operada por microbuses que facilitan el paso ante la estrechez en este último viario en su parte final.

La segunda de las novedades que ha validado la Mesa Técnica del Transporte ha sido la extensión también el próximo mes de julio de la cabecera de la línea TAD 6 desde Villafranqueza para situarla en Ciudad Jardín (al final de Virgen del Remedio y próxima a la urbanización de Haygón) para facilitar su interconexión con el Tram y las líneas 1, 2 ,3 y 4 del Transporte a Demanda (TAD) de las partidas rurales.

La Mesa Técnica del Transporte ha informado además favorablemente la implantación de tres nuevas paradas del TAD 5 en Bacarot, atendiendo las peticiones de los vecinos. Concretamente, se situarán en el Camino de los Frailes, a la altura del número 6; y en el Camino Viejo de Elche, entre los números 2 y 4 y entre los números 28 y 40.

El objetivo que se persigue y que permitiría armonizar el servicio en un ámbito supramunicipal es que se pueda mejorar las conexiones del transporte a demanda entre los municipios vecinos, principalmente, con San Vicente del Raspeig donde muchos de los vecinos de las partidas de la zona norte de Alicante tienen asignado el médico o sus centros de enseñanza.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer