Última hora sobre la visita del Papa a Madrid, en directo: expectación en el Congreso ante el discurso de León XIV

Madrid se enfrenta este lunes a su "día más complejo" para la movilidad

Madrid se enfrenta este lunes a su "día más complejo" de la visita del Papa León XIV a la capital, que arrancaba este sábado, con una agenda que llevará al Pontífice a varios puntos de la capital como el Congreso, la Catedral de la Almudena y el Estadio Santiago Bernabéu.

Es por ello que ya este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, explicaba que a pesar de que el Pontífice no tendrá eventos masivos como pudieran ser la Vigilia en la Plaza de Lima el sábado o la masiva misa en Cibeles este domingo, cada movimiento del Papa implica el cierre por completo al tráfico de las vías por las que pase y la revisión previa de la seguridad.

Durante esta visita papal se ha pedido generalizar el teletrabajo y evitar desplazamientos innecesarios