Última hora sobre la visita del Papa a Madrid, en directo: expectación en el Congreso ante el discurso de León XIV
El Congreso vive desde primera hora de la mañana de este lunes una gran expectación ante la visita del papa León XIV, uno de los actos más relevantes de la agenda de su viaje oficial a España que inició el sábado en Madrid y que le llevará también a Barcelona y Canarias.
León XIV reivindica la huella de la fe en Europa y pide abrir "las puertas a Cristo"
El papa León XIV anima a la "reconciliación y cooperación" e invita a abandonar las "narrativas polarizantes"
Antonio Banderas reivindica ante León XIV el arte como puente entre la Iglesia y la sociedad civil: "Debe ser una alternativa a todas las violencias"
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Sánchez llega a la Nunciatura Apostólica para reunirse con el papa antes de acompañarle al Congreso
Cuenta Paco Paniagua que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido algunos leves abucheos antes de entrar a la Nunciatura para reunirse con León XIV.
Caraballo: "El objetivo del discurso del papa es la inmigración"
Javier Caraballo insiste en la tertulia de Más de uno que el papa centrará su discurso ante el Congreso en la inmigración y que si no habla de otros temas como el aborto o la eutanasia no se puede considerar hipócrita sino que prefiere centrar su mensaje en otros asuntos.
Alsina: "Me sorprendería mucho que el papa no hablara ante el Congreso del aborto"
Carlos Alsina resalta en Más de uno la coherencia del papa León XIV, que apela a la dignidad del ser humano en lo que incluye la dignidad del no nacido y recuerda que la doctrina de la iglesia defiende que la vida humana empieza desde la concepción, hasta que termina de manera natural, por lo tanto tampoco respalda la eutanasia. Por ello le sorprendería que no hablara ante el Congreso del aborto".
Marta García Aller: "Hay mucha hipocresía en la izquierda"
En la tertulia de Más de uno, Marta García Aller señala que "hay mucha hipocresía en la izquierda" al ignorar que el papa León XIV, al igual que todos los anteriores, no está de acuerdo con temas que ellos defienden como el matrimonio gay, la igualdad de la mujer o la eutanasia.
Madrid se enfrenta este lunes a su "día más complejo" para la movilidad
Madrid se enfrenta este lunes a su "día más complejo" de la visita del Papa León XIV a la capital, que arrancaba este sábado, con una agenda que llevará al Pontífice a varios puntos de la capital como el Congreso, la Catedral de la Almudena y el Estadio Santiago Bernabéu.
Es por ello que ya este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, explicaba que a pesar de que el Pontífice no tendrá eventos masivos como pudieran ser la Vigilia en la Plaza de Lima el sábado o la masiva misa en Cibeles este domingo, cada movimiento del Papa implica el cierre por completo al tráfico de las vías por las que pase y la revisión previa de la seguridad.
Durante esta visita papal se ha pedido generalizar el teletrabajo y evitar desplazamientos innecesarios
El Papa se reúne este lunes con víctimas de abusos eclesiales
León XIV se reunirá esta tarde con víctimas de abusos en la sede de la Nunciatura Apostólica en Madrid, su residencia en esta etapa del viaje apostólico a España. Será una audiencia privada.
Este encuentro ha suscitado las críticas de quienes no estarán presentes, aunque por privacidad la Santa Sede no ha trasladado la identidad de las personas que verán a León XIV.
La Iglesia española, que ha contabilizado un millar de víctimas a causa de abusos en el seno de la Iglesia, impulsó hace unos años el plan Priva, que busca la reparación integral de las víctimas. El pasado enero, el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos firmaron un acuerdo para que el Defensor del Pueblo medie para que accedan a esa reparación las víctimas que no quieran hacerlo directamente con la institución eclesial.
Madrid blindada por el dispositivo policial para la visita del papa al Congreso
Madrid ha amanecido este lunes blindado por el dispositivo policial desplegado durante la visita del papa, y los primeros cortes de tráfico han comenzado ya a producirse para garantizar la seguridad de los desplazamientos de León XIV, que este lunes será el primer pontífice que hable ante el Congreso de los Diputados en la que será la jornada más intensa de su estancia en la capital.
Las calles que rodean el Palacio de Congreso están ya cerradas a la circulación de vehículos, cortes que irán en aumento a lo largo del día.
Un amplio dispositivo policial vigila los accesos y agentes de la Policía Nacional están revisando alcantarillas frente a la Puerta de los Leones y en otras vías adyacentes. La carrera de San Jerónimo, por donde accederá el papa al Congreso, está ya cerrada.
En el entorno de Cibeles continúan las labores de desmontaje de los escenarios de la misa de este domingo, pero el tráfico está abierto, aunque los autobuses no paran en las zonas habituales de la plaza.
Los alrededores de Nunciatura Apostólica, residencia del papa durante su estancia en Madrid, hay un mayor presencia policial que el fin de semana, ya que a las nueve y media acude el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que visitará al pontífice.
La mayoría de la izquierda desoye el boicot al Papa en el Congreso propuesto por Europa Laica
En el PSOE están entusiasmados con la visita del Pontífice, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá primero a la Nunciatura Apostólica a reunirse con él, y luego acudirá al acto del Congreso. El sábado fue a recibir a León XIV junto a los Reyes en el Aeropuerto de Barajas, acompañado del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Luego, la mayor parte del Gobierno asistió a la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real y, por la tarde, Bolaños acompañó al Papa en una visita al Centro de Información y Acogida (Cedia) a personas sin hogar de Cáritas Madrid.
Sumar, cuyo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, también estuvo en la visita al Cedia, y cuya vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, asistió a la bienvenida al Papa en el Palacio Real, tenían ya claro la semana pasada que asistiría también. Movimiento Sumar y Más Madrid, habitualmente los más institucionales, aseguraron a Servimedia que estarán presentes y que no consideran llevar ningún tipo de distintivo ni camiseta para protestar en contra de la religión católica. "Yo, si quiero resistirme, lo hago con un kalashnikov", bromeaba una diputada para desdeñar las performances meramente simbólicas.
Además de dicha institucionalidad, en estas dos formaciones y en Compromís destacan que sería absurdo plantar al Papa cuando, "por una vez, es de los nuestros".
Sólo Podemos y el BNG se ausentarán en la visita del Pontífice al Congreso
Podemos ya comunicó esta semana que no estará presente como protesta, al igual que el representante del BNG.
En Podemos desaprobaron que un líder religioso tenga que hablar en un Parlamento y sostuvieron que "un Estado aconfesional no debe recibir con honores" al dirigente de una institución que "no colabora con la verdad", en relación a los bebés robados y a las denuncias sobre presuntos abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica, según indicó su portavoz, Pablo Fernández, en una rueda de prensa.
Sánchez se reúne con el Papa en la Nunciatura Apostólica antes de acompañarle al Congreso
Una hora antes de acudir al Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este lunes con León XIV en la Nunciatura Apostólica en el marco de la visita del pontífice a España.
El presidente recibió al Papa a su llegada al aeropuerto de Madrid este sábado junto a los reyes Felipe VI y Letizia, y después acudieron a una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real. El pontífice también mantuvo una recepción con los Reyes y un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que pronunció su primer discurso.
León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso
León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que pronuncia un discurso ante diputados y senadores en el Palacio del Congreso, y lo hará no como Sumo Pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano, en el marco de su visita oficial a España.
Tras semanas de preparación, todo está listo ya en la Cámara Baja para recibir al Papa, que estará acompañado por la delegación oficial vaticana. Su estancia en el Palacio del Congreso se alargará por un tiempo de unos 50 minutos.
Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10.30 horas tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.
Gran presencia policial
En los alrededores de la Cámara Baja hay una gran presencia policial, con la calles aledañas cortadas ya al tráfico de vehículos, y a las puertas del edificio se registran largas colas de periodistas para acreditarse.
La masiva presencia de informadores ha obligado a habilitar zonas de prensa que se añaden a las habituales debido a que estas no eran suficientes para atender la demanda de los medios de comunicación.
Muchos de ellos realizan programas en directo desde primera hora y transmitirán en vivo el discurso de León XIV en el hemiciclo, que comenzará tras la intervención inicial de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Gran expectación en el Congreso ante la visita del papa León XIV
El Congreso vive desde primera hora de la mañana de este lunes una gran expectación ante la visita del papa León XIV, uno de los actos más relevantes de la agenda de su viaje oficial a España que inició el sábado en Madrid y que le llevará también a Barcelona y Canarias.
A pocas horas de la llegada del sumo pontífice al Palacio de la Carrera de San Jerónimo se ultiman ya los detalles finales para la que será la primera intervención de un papa ante las Cortes españolas en una sesión solemne de ambas cámaras.
León XIV acude a esta sesión plenaria conjunta del Congreso y el Senado en su condición de jefe de Estado del Vaticano, por lo que será recibido con el mismo protocolo que el resto de mandatarios de otros países.
Acudirán al acto los líderes de casi todos los partidos políticos, diputados, senadores, presidentes autonómicos y expresidentes del Gobierno y del Congreso y el Senado, así como representantes de las máximas autoridades del Estado, entre ellas las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo y la fiscal general del Estado.