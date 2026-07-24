Ayuso, sobre los incendios: "Hay que ponerse en el lugar de quienes han abandonado sus casas sin saber su estado o cuando puedan regresar"

Decenas de miles de vecinos de la Sierra Oeste madrileña viven pendientes de la evolución de una sucesión de incendios que han trastocado por completo su rutina. Muchos de ellos han tenido que abandonar sus hogares con apenas unos minutos de margen, sin saber si volverán a encontrarlos intactos.

Ese escenario de incertidumbre ha centrado el mensaje lanzado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido empatía con las personas afectadas por uno de los mayores incendios forestales que ha sufrido la región en las últimas décadas.

Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, la dirigente autonómica reconoció la angustia que atraviesan las más de 45.000 personas que han sido evacuadas o confinadas como consecuencia del avance de las llamas, al tiempo que anunció nuevas medidas para atender a los sectores más perjudicados por la emergencia.

"Hay que ponerse en el lugar" de quienes han dejado atrás sus hogares

Durante su comparecencia, Ayuso quiso poner el foco en la situación que atraviesan los vecinos obligados a abandonar sus viviendas como medida preventiva.

"Hay que ponerse en el lugar de quienes han abandonado sus casas sin saber cuál es su estado o cuándo podrán regresar", afirmó la presidenta, quien agradeció el comportamiento de la población durante las evacuaciones y el cumplimiento de las indicaciones de los servicios de emergencia.

La responsable del Ejecutivo regional destacó que, pese a la magnitud del incendio, las evacuaciones se han desarrollado de forma ordenada gracias a la colaboración de los ayuntamientos, los voluntarios y los distintos cuerpos de seguridad y emergencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas personales, una circunstancia que Ayuso calificó como el dato más positivo en medio de una emergencia de enorme complejidad.

Un millón de euros para las explotaciones ganaderas

Además del impacto sobre la población, el incendio también está causando importantes daños en el sector primario. Por ello, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha un contrato de emergencia dotado con un millón de euros destinado a las explotaciones ganaderas afectadas.

La ayuda permitirá garantizar el suministro de alimento para el ganado y la asistencia veterinaria en aquellas instalaciones que hayan sufrido las consecuencias del fuego, con el objetivo de evitar que las pérdidas económicas se agraven una vez finalice la emergencia.

Un incendio todavía sin controlar

La evolución del incendio continúa siendo muy preocupante. Según explicó la presidenta madrileña, la superficie calcinada podría aproximarse ya a las 12.000 hectáreas, el doble de la estimación inicial realizada durante la mañana, aunque insistió en que la cifra sigue siendo provisional porque el perímetro todavía no está completamente cerrado.

Ayuso advirtió de que algunos focos permanecen "fuera de la capacidad de extinción", una situación que obliga a concentrar los esfuerzos en proteger a la población y evitar que las llamas sigan avanzando favorecidas por las fuertes rachas de viento.

La presidenta reconoció que los medios aéreos disponibles son inferiores a los que serían necesarios para hacer frente a un incendio de estas dimensiones, aunque puso en valor el trabajo de los efectivos terrestres, la maquinaria pesada desplegada por la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el apoyo recibido desde otras comunidades autónomas.

Emergencia nacional y un amplio despliegue de medios

La gravedad de la situación llevó al Ministerio del Interior a declarar la emergencia de interés nacional, lo que ha permitido reforzar la coordinación de los distintos operativos que trabajan simultáneamente en los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

En las labores de extinción participan efectivos de la UME, bomberos forestales, Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil y medios enviados por varias comunidades autónomas. El objetivo prioritario continúa siendo proteger a la población y evitar que los diferentes frentes activos puedan confluir en un único gran incendio.

Marlaska confía en una mejora meteorológica para intensificar el ataque al fuego

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró desde el puesto de mando instalado en Navaluenga (Ávila) que las previsiones meteorológicas ofrecen un margen de esperanza para las próximas horas.

"En estos momentos no podemos ser muy optimistas, pero somos realistas", señaló el ministro, quien explicó que la previsión de un descenso del viento, acompañado de un aumento de la humedad y temperaturas algo más bajas durante la madrugada, abre "una ventana importante" para reforzar el ataque terrestre a los incendios que permanecen activos tanto en Madrid como en Ávila.

Pese a esa ligera mejoría prevista, Marlaska insistió en que la situación continúa siendo muy delicada y que la evolución del fuego dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.

La presidenta madrileña también pidió a la ciudadanía que consulte únicamente la información difundida a través de los canales oficiales de la Comunidad de Madrid y de Emergencias 112, con el fin de evitar la propagación de rumores o mensajes sin verificar.

Asimismo, solicitó que las personas y empresas interesadas en colaborar con los municipios afectados coordinen previamente cualquier donación con los ayuntamientos para responder a las necesidades reales derivadas de la emergencia.