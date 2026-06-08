Qué le ha pedido Míriam Nogueras al papa León XIV al agarrarle de la mano: "His holiness, like Gaudí, I am catalan"

El saludo de los asistentes previo al discurso del papa León XIV en el Congreso ha sido el escenario de imágenes comentadas en un acto que, sumado al resto de la agenda, marca el cierre de su primera etapa en España. En el marco tradicional, el pontífice ha saludado uno a uno a los líderes de los partidos políticos y a los portavoces de las diferentes formaciones. Sin embargo, este encuentro protocolario se ha visto interrumpido durante unos instantes al llegar el turno de la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras.

La portavoz de la formación catalana le ha agarrado la mano al pontífice y le ha retenido durante más tiempo que el resto de asistentes para presentarse en inglés y pedirle un 'favor'. En su turno, la diputada le ha dicho: "His Holiness, like Gaudí, I am catalan" y, posteriormente, le ha pedido expresamente que durante su etapa en Barcelona, ciudad a la que partirá el próximo martes, utilice el catalán durante las diferentes citas pastorales y litúrgicas que tiene programadas, como la misa en la Sagrada Familia de Gaudí.

Un acto "de amor y respeto" ante la llegada a la ciudad condal

Según ha explicado posteriormente el entorno de Junts, la portavoz ha asegurado que hablar la lengua de la tierra que le recibe es un "acto maravilloso de amor y respeto". Nogueras ha deseado, además, al Papa que disfrute de la estancia en Cataluña, comunidad autónoma que la diputada ha definido textualmente como su "nación".

Algo parecido ha hecho el portavoz de la formación independentista en el Senado, Eduard Pujol, pero, en su caso, en italiano. Minutos después del saludo de Míriam Nogueras, Pujol ha respaldado la petición de su compañera y, al encontrarse con León XIV, también se ha definido como catalán pero, en su caso, añadiendo también al músico Pau Casals y no solo a Gaudí como referentes culturales.