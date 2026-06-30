Los expertos alertan de los riesgos de las temperaturas extremas en enfermos crónicos

Con la llegada de las altas temperaturas estivales, los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar han lanzado una alerta médica dirigida a la población, especialmente a los enfermos crónicos.

Los equipos médicos de ambos centros hospitalarios advierten de que el calor extremo no solo es una molestia física, sino un factor de riesgo crítico que puede desencadenar deshidratación severa y un peligroso sobreesfuerzo del corazón.

El aumento de la temperatura ambiental obliga al cuerpo humano a activar mecanismos de termorregulación, como la sudoración y la vasodilatación, para liberar calor. La Dra. María Jesús Cano, directora médica de esos centros, explica que “este proceso exige que el corazón bombee sangre de forma mucho más rápida y con mayor intensidad. Para una persona sana, este esfuerzo es asumible, pero en pacientes añosos o con problemas cardíacos o respiratorios provoca descompensación del mermado equilibrio cardiovascular que ya tienen”.

El peligro oculto de la deshidratación

“Con la sudoración se producen pérdida de volumen de sangre en circulación y alteración de la cantidad de electrolitos que contiene. Esto hace que la presión arterial baje bruscamente, obligando al corazón a esforzarse todavía más para mantener el riego en los órganos vitales. Los enfermos con problemas renales o diabetes también son especialmente vulnerables a estos desequilibrios”, concluye la doctora.

Decálogo de recomendaciones

Hidratación constante: beber agua regularmente sin esperar a tener sensación de sed.

Evitar las horas críticas: no salir a la calle ni realizar esfuerzos físicos entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Control de la medicación: los pacientes crónicos no deben alterar sus tratamientos habituales (como los diuréticos o antihipertensivos) sin supervisión médica, a pesar del calor.

Ambientes frescos: mantener el hogar bien climatizado y permanecer en las zonas más frescas de la vivienda.

Alimentación ligera: priorizar el consumo de frutas, verduras y platos fríos que aporten agua y sales minerales.

Los servicios de urgencias de Vithas Alicante y Vithas Medimar recuerdan la importancia de vigilar síntomas de alarma como mareos, confusión, dolor de cabeza intenso, taquicardias o sequedad extrema en la boca. Ante cualquiera de estas señales en un enfermo crónico, se debe acudir de inmediato al centro sanitario más cercano.

Sobre Vhitas

El grupo Vithas está integrado por 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales dis-tribuidos por 14 provincias. Los 14.500 profesionales que conforman Vithas lo han conver-tido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud+.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.