El parque inundable de La Marjal es finalista en los premios New European Bauhaus a la Circularidad, Sostenibilidad e Innovación

El parque inundable de La Marjal se ha erigido como finalista en los premios New European Bauhaus en la categoría de Circularidad, Sostenibilidad e Innovación, donde compite con otras tres candidaturas de Zaragoza, Marsella (Francia) y Viscri (Rumanía), entre las 21 propuestas que compiten en el conjunto de categorías, en el momento que se abre la votación pública previa a la decisión del jurado.

El alcalde, Luis Barcala, ha resaltado que “una vez más Alicante aspira a liderar las iniciativas de innovación y sostenibilidad en el marco de las ciudades europeas, al alcanzar con esta candidatura reconocimiento en la Nueva Bauhaus Europea, iniciativa de la Comisión Europea que buscar unir arte, la cultura, la ciencia y la tecnología para transformar nuestras ciudades y espacios urbanos y que forma parte del Pacto Verde Europeo”. "Este un hito más en los reconocimientos de este sistema hidráulico de prevención de inundaciones convertido en un ecosistema natural, después de celebrar su décimo aniversario el pasado 2025, que pone a Alicante en primer plano internacional", ha subrayado el alcalde.

El Ayuntamiento presentó esta candidatura a través de la Agencia Local de Desarrollo ‘Impulsalicante’ y dentro de la estrategia municipal de innovación Alicante Futura, habida cuenta del compromiso de la ciudad con esta iniciativa de la Comisión Europea desde que Alicante albergara en abril de 2024 el festival MedCity de la Neu Bauhaus Europea que promueve la sostenibilidad, inclusión, belleza y calidad de vida en las ciudades mediterráneas.

Votación Pública

Barcala anima a los alicantinos a apoyar la candidatura de La Marjal en la votación pública, previa a la decisión del jurado en el enlace: https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/public-vote?etrans=es. Al acceder a la web de la votación pública, el votante solicitará participar en la votación introduciendo su dirección de correo electrónico donde le llegará un menaje a través del cual proceder a la votación.

La candidatura de La Marjal puede consultarse en las web https://prizes.new-european-bauhaus.europa.eu/application/46046.

El parque urbano inundable “La Marjal” es un ejemplo destacado de una solución basada en la naturaleza. En su descripción se señala que está situado en Alicante (España) y fusiona la resiliencia ecológica con la belleza urbana. Diseñado para absorber el agua de lluvia mediante sistemas naturales de humedales, transforma el riesgo de inundación en un vibrante espacio público. La vegetación autóctona, los corredores de biodiversidad y los senderos accesibles crean un espacio verde inclusivo donde la sostenibilidad se une a la vida comunitaria. Ejemplo pionero de diseño urbano regenerativo, encarna los valores de la Nueva Bauhaus europea: belleza, sostenibilidad y convivencia.

El parque de La Marjal

El parque inundable de La Marjal | Ayuntamiento de Alicante

La Marjal es un parque urbano inundable, innovador y sostenible, ubicado en Alicante, España. Diseñado como una Solución Basada en la Naturaleza (SBN) para abordar las graves inundaciones recurrentes en la zona de baja pendiente de la playa de San Juan. Inaugurado en 2015, este parque de 3,6 hectáreas imita los humedales mediterráneos autóctonos y funciona como una enorme cuenca de retención de aguas pluviales con una capacidad de 45 000 m³.

Resultados obtenidos: Desde su apertura, La Marjal ha evitado con éxito numerosas inundaciones. En particular, retuvo 15 500 m³ durante las lluvias históricas de marzo de 2017 y 22 000 m³ en agosto de 2019, protegiendo completamente las zonas urbanas circundantes de los daños causados ​​por las inundaciones. Económicamente, el proyecto, con un coste de 3,67 millones de euros, resultó altamente rentable, costando casi cuatro veces menos que una alternativa tradicional de depósito subterráneo de aguas pluviales. Socialmente, transformó una zona vulnerable a las inundaciones en un espacio recreativo público de fácil acceso que conecta físicamente barrios previamente aislados. Desde el punto de vista medioambiental, el parque utiliza aguas residuales tratadas para mantener sus estanques permanentes y su sistema de riego, y se ha convertido rápidamente en un próspero santuario para más de 120 especies de aves, incluidas varias protegidas.

Impactos a largo plazo: A largo plazo, La Marjal actúa como una herramienta vital para la adaptación al cambio climático. Mitiga activamente el efecto isla de calor urbano, demostrando reducciones de temperatura locales de hasta 5ºC, y proporciona una continua captura de carbono. Al integrar profundamente los principios de la economía circular —como la reutilización de toda la tierra excavada en una colina recreativa para evitar por completo el transporte a vertederos— garantiza un crecimiento urbano sostenible. Su enorme éxito lo ha consolidado como un modelo pionero de resiliencia urbana, lo que ha llevado a la aprobación de tres parques inundables adicionales en Alicante e inspirado su replicación en otros municipios mediterráneos.