Puente dice que el desarrollo del Parque Central podrá acelerarse una vez se suscriba el convenio entre las administraciones implicadas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que el desarrollo del proyecto del Parque Central de Alicante podrá acelerarse una vez se suscriba el convenio entre las administraciones implicadas y sus respectivos informes técnicos.

Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado a instancias de Compromís, donde ha destacado que, pese a los más de veinte años transcurridos desde que comenzó a plantearse la actuación, el Ministerio ya ha presentado el proyecto al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat Valenciana.

"Han pasado veinte años, sí, pero yo no llevo ni tres de ministro y ya he puesto en marcha el proyecto del Parque Central", ha afirmado Puente, quien ha mostrado su confianza en que la tramitación administrativa no se prolongue más allá de los informes técnicos necesarios.

Por otro lado, el ministro ha precisado que el desarrollo del proyecto estará financiado íntegramente con recursos públicos de las tres administraciones participantes y ha descartado que su ejecución dependa de los ingresos derivados de la edificabilidad prevista en parte de los terrenos.

No obstante, ha reconocido que el ámbito incluye parcelas susceptibles de desarrollo urbanístico, cuya ordenación corresponde a las administraciones con competencias en esta materia.

"Hay aprovechamientos que generarán plusvalías, pero el desarrollo del proyecto Parque Central en ninguna medida va a depender de estas", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que la sociedad encargada de impulsar la actuación actuará como agente urbanizador, por lo que podrá iniciar los trabajos necesarios una vez se formalice el convenio.

Por otro lado, Puente ha anunciado que visitará Alicante el próximo lunes para reunirse con asociaciones vecinales y abordar directamente sus dudas e inquietudes sobre el proyecto. "Se han tardado veinte años, no lo voy a discutir ahora, pero esta vez va en serio", ha insistido.