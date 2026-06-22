El Campello anuncia "medidas sin precedentes" en la playas durante la nit de Sant Joan

Se mantiene la tradición, pero la seguridad es la prioridad primara y máxima, han precisado fuentes de el ayuntamiento de El Campello. En coordinación con la Guardia Civil, ha dispuesto para este martes un dispositivo de fuerzas de seguridad “sin precedentes” para la celebración popular de la “Nit de Sant Joan”, limitada a los arenales de Muchavista y Carrer la Mar, y prohibidos en el resto de playas y calas. Policía Local y Guardia Civil movilizarán, además de sus turnos habituales, hasta seis patrullas adicionales, efectivos a los que se sumará Protección Civil.

El operativo arrancará a primera hora de la tarde, con controles de vehículos en todos los accesos al municipio, con el objetivo de comprobar que quienes accedan no porten elementos prohibidos para alimentar las fogatas, como muebles, objetos de hierro y materiales plásticos o textiles, además de líquidos inflamables o alcohol. Para las hogueras únicamente se permitirá madera (nunca muebles), y por supuesto sin ningún otro material incrustado en los leños.

Además, pasada la medianoche, comenzarán a instalarse controles de alcoholemia en las salidas del municipio, en el interior de las áreas urbanas y en los accesos a localidades vecinas.

"Tradición sí, pero con plenas garantías de seguridad”

El Ayuntamiento de El Campello es de los pocos de su entorno que mantiene viva la tradición y permite, de forma controlada, el encendido de hogueras en los arenales de Muchavista y Carrer la Mar, limitándolas a 12 espacios acotados. En cada uno de esos espacios se situará un agente policial. El concejal de Playas y Seguridad, Rafa Galvañ, insiste en que se trata de una fiesta “familiar”, pide a cuantos participen la mayor de las prudencias para que todo salga como se espera, sin incidentes.

El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad de los participantes, demostrando que es posible la utilización racional y sostenible de la playa como entorno natural, y al mismo tiempo el disfrute y escenificación de estas tradiciones".

Como cada año, un bando del alcalde, Juanjo Berebguer, recoge las recomendaciones para esa noche tan especial, en el que se especifican zonas acotadas, materiales permitidos y prohibidos para encender hogueras, prohibición de farolillos, prohibición de entrar en los arenales con vidrio y otras cuestiones que se deben respetar.

“La Policía Local tiene orden expresa de la Jefatura de aplicar el Reglamento de Convivencia Ciudadana, e impondrá sanciones económicas a cuantos cometan alguna irregularidad, sin importar que sean menores o adultos”, enfatiza en concejal Galvañ.