La hoguera infantil Los Ángeles-Felipe Bergé gana el primer premio de la categoria especial obra de Ausiàs Estrugo

La hoguera infantil Ángeles-Felipe Bergé, que planta en la calle de Jacinto Benavente, ha logrado este sábado el primer premio de la categoría Especial con ‘Mediterrània', original de Ausías Estrugo, según ha hecho público el alcalde de Alicante, Luis Barcala, acompañado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, al término de la delibración de jurado. El segundo puesto ha sido para Mercado Central con 'El Mercado eres tú', de Mario Pérez, y el tercero es para Foguerer-Carolinas por 'Esencia', de Miriam García. ‘Mediterrània’ es una alegoría al Mediterráneo en una composición en la que se conjuga luz, armonía y respeto al medio ambiente, en una visión didáctica

Los primeros puestos del resto de categorías han sido los siguientes: 1ª Port d´Alacant; 2ª Parque de las Avenidas; 3ª A San Antón Alto; 3ª B Calvo Sotelo; 4ª Bulevar del Plata-Garbinet; 5ª Virgen del Remedio-La Cruz; 6ª Pla-Hospital

El primer edil, junto con Cutanda, y el vicealcalde Manuel Villar, se han dirigido al distrito de Ángeles-Felipe Bergé para felicitar a los más pequeños de la comisión ganadora, quienes ya celebraban el éxito coreando el '¡campeones, campeones!'. A la comitiva se han sumado también la Bellea del Foc Infantil, Leire Arellano, sus Damas de Honor -Irene Straub, Alba Illana, Nerea Navarro, Lucía Colilla, Estrella del Mar Peláez y Martina Albaladejo-, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, e integrantes de su equipo.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha indicado que "en infantil las hogueras son las que han dado un salto de calidad más grande". La hoguera vuelve a repetir primer premio 28 años después, ha recordado el primer edil.

"Artísticamente es impresionante el nivelazo que hay y además permite que comisiones que en la categoría adulta no pueden plantar en Especial puedan hacerlo en infantil y optar a los máximos reconocimientos", ha sentenciado Barcala.

Luis Barcala, alcalde de Alicante