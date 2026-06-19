Pirotecnia Crespo queda descalificada en el 37º Concurso de Mascletàs al no llegar al tiempo mínimo exigido

Así ha empezado el 37 concurso de mascletàs de las Hogueras de San Juan de este año. Con la primera participante, Pirotecnia Crespo, de Alzira, descalificada al no llegar al tiempo mínimo de disparo exigido en las bases. Ese tiempo es de cinco minutos el mínimo, cuando la primera sesión del certamen de este viernes ha durado 4' 49''. El tiempo máximo es de siete minutos.

Los kilos NEC que se ha disparado en el tiempo de la máscletà han sido 150, como han explicado fuentes de la pirotecnia, y el pico máximo de decibelios se ha situado en 124,6. El disparo ha sido dedicado, en un iniciativa avalada por el alcalde Luis Barcala, a las Belleas del Foc de la historia. muchas de ellas han estado presentes en la Plaza de los Luceros. Las Belleas del Foc 2026, María Pastor y Leire Arellano, y sus Damas de Honor han sustituido el tradicional “Senyor pirotécnic, pot començar la mascletà” por ese anuncio en honor a sus predecesoras. La canción 'Alicantino, borracho y fino, de Funzo, el pregonero de las Hogueras 2026 se ha podido escuchar en los momentos previos al disparo.

Pirotecnia Crespo, en su segunda presencia consecutiva en Alicante después de no hacerlo desde el 23 de junio de 2000, ha comenzado el disparo con 10 golpes de humo y seis castillos de trueno repartidos por el perímetro de la plaza. Han seguido distintas secciones de truenos con silbatos afónicos y triples pitos, antes del golpe final del comienzo de la mascletá. Sin solución de continuidad, se han podido escuchar cinco retenciones con el sello de la casa, con acompañamiento lateral de truenos y relámpagos, que han sorprendido a los millares de espectadores.

El ‘terremoto’ lo han conformado cuatro pasadas distribuidas en 40 ramales de diferentes calibres. Ha finalizado el disparo con 20 candelas turbo, 200 carcasas de descargas, diez castillos de trueno de calibre grande con una duración de diez segundos, y las postreras 200 carcasas de trueno de golpe. Todo eso no ha sido suficiente para llegar a los cinco minutos exigidos en las bases, lo que se ha visto reflejado en la sorpresa de los millares de espectadores y la decepción de los pirotécnicos. Mañana, sábado 20 de junio, será el turno de Pirotecnia Turis en la segunda sesión del concurso de mascletàs.

Antes de conocerse que no había llegado al tiempo minimo, el pirotécnico se mostraba muy contento por el resultado.ha sostenido que han hecho un "gran trabajo" y que su empresa es una de las mejores de la Comunidad Valenciana. Creía que el tiempo habíá sido el justo "para ganar" pero, finalmente no va a poder ser.

Vicente Rodríguez de Pirotecnia Crespo

El ‘terremoto’ lo han conformado cuatro pasadas distribuidas en 40 ramales de diferentes calibres. Ha finalizado el disparo con 20 candelas turbo, 200 carcasas de descargas, diez castillos de trueno de calibre grande con una duración de diez segundos, y las postreras 200 carcasas de trueno de golpe. Todo eso no ha sido suficiente para llegar a los cinco minutos exigidos en las bases, lo que se ha visto reflejado en la sorpresa de los millares de espectadores y la decepción de los pirotécnicos. Mañana, sábado 20 de junio, será el turno de Pirotecnia Turis en la segunda sesión del concurso de mascletàs.