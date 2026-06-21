Florida-Portazgo gana el primer premio de la categoría especial con "Génesis" obra de Josué Beitia

El segundo premio ha correspondido a la hoguera ganadora del año pasado: Bavers-Els Antigons. El tercero para Diputación-Renfe. Cuarto, La Cerámica. Quinto, Sagrada Familia. Sexto, Sèneca-Autobusos. Séptimo, Calvo-Sotelo. Octavo, Port d'Alacant. Noveno, Explanda. Décimo, Florida Plaza La Viña. Undécimo, Carolinas Altas. Duodécimo, Polígono San Blas. El premio a la mejor crítica de la categoría especial ha sido para la Hoguera Sagrada Familia.

En cuanto a barracas, en categoría especial, la vencedora ha sido Los Gorilas, la segunda Els Xuanos y la tercera,Pica i Vola

La Categoría Especial ha contado este año con 12 monumentos: Florida-Portazgo, Sagrada Familia, Carolinas Altas, Sèneca-Autobusos, Diputació-Renfe, Polígino San Blas, La Cerámica, Florida Plaza la Viña, Baver Els Antigons, Port d'Alacant, Explanda y Calvo Sotelo.

Mascletà de hoy: críticas muy positivas

Por otra parte, Pirotecnia del Mediterráneo ha hhecho temblar este domingo la Plaza de los Luceros con un terremoto “marca de la casa”, como ha explicado el pirotécnico Antonio García, a la conclusión de un disparo que ha sido seguido por millares de personas que han abarrotado los alrededores de la plaza. El disparo, con una duración de 5' 26'', ha quemado 150 kilos de explosivo y ha alcanzado un pico de 128 decibelios

La tercera mascletà a concurso continuado con una combinación de disparo clásico y otras de disparo de innovación. Todo ello, con pinceladas de toques digitales que han aumentado y disminuido el ritmo del disparo para dotarlo de una estructura viva, sin monotonía. Han proseguido cuatro fases de efectos aéreos, que han sorprendido a los millares de asistentes por su sonoridad, alternándose con efectos de suelo. Un golpe de remate ha marcado el final del disparo aéreo y el comienzo del llamado fuego de cuerdas.

La denominada, por los pirotécnicos, Partitura Mediterráneo ha sonado en ese momento en la Plaza de los Luceros con potentes calibres “marca de la casa”. Después de cinco retenciones, acompañadas de fuego aéreo, ha llegado el esperado terremoto. El disparo ha concluido con un rugiente bombardeo aéreo y un sentenciador golpe seco y rotundo como colofón de una mascletá. A la conclusión, ha explicado el pirotécnico que “esperamos haber estado a la altura de lo que se conoce como el Coliseo de la Pólvora”.

El jefe del Consell, entre los invitados de hoy

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido a la tercera ‘mascletà’ del concurso de les Fogueres de Sant Joan 2026. El jefe del Consell ha animado a todos los alicantinos y visitantes a disfrutar de las señas de identidad, las tradiciones y el ambiente que se genera en les Fogueres de Sant Joan con la música, la pólvora, la ofrenda y los monumentos.

Pérez Llorca ha destacado que la fiesta de Les Fogueres se han convertido en uno de los grandes focos de atracción para vecinos y turistas gracias a la hospitalidad de los alicantinos para compartir estas fiestas.