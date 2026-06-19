Alicante activa el autobús gratuito de las Hogueras Especiales del 21 al 24 de junio

Visitar las Hogueras Especiales es ahora más fácil con el servicio de autobús gratuito que recorre los grandes monumentos de cartón piedra de la ciudad en estas fiestas de Fogueres de San Joan. El Ayuntamiento y la empresa concesionaria Vectalia MIA activan este servicio desde este domingo 21 al miércoles 24 de junio en horario de 8:00 a 22:30 y con una frecuencia de paso de 15 minutos.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, recomienda para estos días "dejar el coche en casa y utilizar el transporte público, tanto de día como de noche aprovechando las líneas nocturnas del autobús y el servicio ininterrumpido que ofrece el Tram, así como el uso del servicio especial gratuito para visitar las Hogueras Especiales y la Oficial del Ayuntamiento con un recorrido circular por los principales los barrios que las albergan y el centro urbano".

Cuatro días gratis

Los alicantinos y visitantes podrán disponer desde este domingo de forma gratuita durante cuatro días de este servicio para recorrer los puntos de mayor interés de las fiestas del fuego con unas frecuencias de paso de 15 minutos. Carlos de Juan ha estado acompañado en este arranque de la línea especial gratuita de Hogueras por el director de Movilidad de Vectalia, Ángel Hernández, y el gerente de la empresa concesionaria Vectalia MIA, Juan Antonio Martí.

"Es momento de disfrutar de las hogueras, caminar por las calles de la ciudad contemplando los monumentos, visitando racós y barracas, de la mascletà y los desfiles. Y la mejor forma de hacerlo es con el transporte público de una forma fácil, rápida, económica y segura" ha subrayado. "La recomendación de Movilidad Urbana en caso de tener que utilizar el vehículos es circular por las vías de circunvalación urbana, Gran Vía y Vía Parque preferentemente y dirigirse directamente a aparcar en los aparcamientos disuasorios y en los parkings urbanos para moverse luego en transporte público o a pie por la ciudad, ya que en estos días festivos numerosas calles se encuentran cortadas al tráfico por la presencia de monumentos, racós y barracas”.

Recorrido de la línea especial

El recorrido de la línea está diseñado para pasar lo más cerca posible de todas las hogueras que planten en categoría especial. Funcionará con carácter circular y contará con las siguientes paradas: Maisonnave – Calvo Sotelo (Hogueras Séneca Autobusos, y Calvo Sotelo), Estación – Maisonnave (Hoguera Diputación – Renfe), Oscar Esplá - Foglietti, Elche – F. Mayo (Hoguera Baver Antigons), México – Caja Ahorros, La Viña - Orión (Hogueras Florida Plaza de la Viña y Florida Portazgo), Isla de Corfú, Colegio Altozano (Hoguera Polígono de San Blas), Gran Vía - Novelda (Hoguera La Cerámica), Gran Vía – Benisaudet (Hoguera La Cerámica), Hospital – Alonso, Alonso - Devesa (Hoguera Carolinas Altas), Plaza de Toros, Jijona - Adoratrices, Padre Esplá – Vidal, C.A. Montemar (Hoguera Sagrada Familia), Bulevar del Pla (TRAM), La Goteta, Raval Roig, Postiguet - Pasarela, Puerta del Mar (Hoguera Oficial del Ayuntamiento, Port d'Alacant y Explanada). Dr. Ramón y Cajal hasta la cabecera de línea.

Plano del recorrido de la línea especial | ayuntamiento de Alicante

Líneas nocturnas

Todas las líneas nocturnas urbanas e interurbanas funcionaran entre las 23:00 horas del 19 de junio y hasta las 7:00 horas del 25 de junio. 03N Alicante-Urbanova cada 32-35 minutos. 13N Alicante-Villafranqueza cada 40 minutos. 21N Alicante-El Campello cada 60 minutos, 22N Alicante- Playa de San Juan cada 25 minutos, 23N Alicante-Sant Joan-Mutxamel cada 15-20 minutos y 24N Alicante-San Vicente cada 12-15 minutos.