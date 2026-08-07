Cirque du Soleil abre en Alicante una exposición inédita para mostrar los secretos tras el escenario de 'Kurios'

Cirque du Soleil ha inaugurado en la Estación de Tren de Alicante la exposición ‘Kurios - Gabinete de Curiosidades: Más allá del escenario’, que se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 16 de agosto. La muestra sirve como anticipo a la llegada de la emblemática Gran Carpa de la compañía canadiense, que estará instalada en la Playa de San Juan hasta el 23 de agosto.

El acto de apertura ha contado con la presencia de Nayma Beldjilali, concejala de Hacienda, Cultura y Patrimonio de Alicante, que ha animado a alicantinos y visitantes a “disfrutar de este espectáculo circense de talla mundial”, así como con la participación de artistas de ‘Kurios - Gabinete de Curiosidades’, que han saludado y compartido fotografías con los visitantes.

Beldjilali ha recordado que "es un lujo que Alicante pueda contar con una compañía como Cirque du Soleil y disfrutar de sus espectáculos de gran calidad y talla mundial, que representan un acontecimiento cultural de primer orden en la esfera nacional, al ser una de las seis ciudades de España que podrán contar con la presencia de la compañía canadiense este año".

Esta exposición invita a explorar el universo de ‘Kurios’ mediante una selección de figuras y personajes icónicos. Los visitantes pueden apreciar de cerca el detallado trabajo artesanal y el diseño de vestuario que definen el proceso creativo de la compañía.

Entre los elementos más destacados se encuentra una instalación inspirada en los primeros globos aerostáticos del siglo XIX, un guiño al espíritu inventivo que atraviesa todo el espectáculo. Esta pieza evoca una época en la que volar simbolizaba progreso, curiosidad y fantasía, valores que definen el universo de Kurios y sus sorprendentes artefactos escénicos.

En definitiva, la muestra ofrece una mirada íntima a la imaginación del Cirque du Soleil, sirviendo como preludio a la experiencia que se puede disfrutar en la Gran Carpa de la Playa de San Juan.

Sobre ‘Kurios - Gabinete de Curiosidades’

Estrenada en Montreal en 2014, Kurios se ambienta en un laboratorio mecánico del siglo XIX donde un inventor abre la puerta a un mundo de fantasía. En este lugar, el tiempo se detiene por completo y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una. El montaje cuenta con 50 artistas en escena y ha sido visto por más de 6 millones de espectadores en todo el mundo.