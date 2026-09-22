Detenidas en Alcoy y Madrid siete personas por explotar sexualmente a mujeres extranjeras

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Alcoy y a una séptima en Madrid por su presunta vinculación con una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres extranjeras.

La investigación, llevada a cabo por la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoy, se inició en septiembre de 2025 gracias a una información anónima que señalaba a existencia de un piso en el que se estaba ejerciendo la prostitución y que era controlado por una organización criminal que explotaba a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad.

Los agentes constataron que las personas que accedían a dicha vivienda también lo hacían a otros domicilios en los que se ejercía igualmente la prostitución y que eran anunciados en internet, informa la Policía Nacional en un comunicado.

Algunas de estas viviendas eran propiedad de entidades bancarias y estaban ocupadas ilegalmente o estaban alquiladas a nombre de algún miembro de la organización.

La investigación identificó al cabecilla, a su madre y a su expareja, como presuntos miembros de dicha organización, que captaban a las víctimas a través de anuncios y redes sociales y utilizaban líneas de teléfono para el cobro de los servicios.

Además de recibirlas en los domicilios de la organización, también realizaban traslados de las víctimas a las viviendas de los clientes a petición de estos últimos en vehículos alquilados, una labor realizada por otro de los detenidos.

Las víctimas eran obligadas a pagar una especie de deuda contraída con la organización que se iba cobrando quedándose un gran porcentaje por cada uno de los servicios.

grandes beneficios

El beneficio de la organización ha sido cercano a los 100.000 euros, llegando a recibir en su cuenta el cabecilla de la organización 365 pagos que sumaban más de 40.000 euros y 76 ingresos de dinero mediante cajero por importe de casi 20.000 euros, entre otros movimientos.

Los agentes realizaron inspecciones en los domicilios y liberaron a cinco mujeres explotadas sexualmente, añaden las fuentes.

Cinco de los investigados fueron detenidos el mismo día de las inspecciones, otro fue arrestado días después y la séptima investigada fue detenida por agentes de la Brigada de Policía Judicial del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cuando pretendía volar con destino a Alemania.

Las detenciones se han realizado por los presuntos delitos de prostitución y explotación sexual, contra los derechos de los extranjeros, pertenencia a organización criminal, y falsedad documental, y han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Alcoy.