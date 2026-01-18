Changan Borjamotor trae a Alicante la nueva generación eléctrica con los nuevos Deepal S05 y S07

Ambos SUV, el Deepal S05 y el Deepal S07, representan la visión de futuro de la marca, combinando diseño italiano, tecnología de última generación y un alto nivel de eficiencia eléctrica. Estos dos primeros modelos buscan posicionarse como referentes dentro del segmento SUV eléctrico en el mercado alicantino.

Changan y Borjamotor, una alianza que promete

Changan, uno de los cuatro grandes grupos automovilísticos de China y que ha desarrollado una sólida experiencia en fabricación de vehículos durante más de cuatro décadas, se ha consolidado como un referente en el sector automotriz a nivel mundial. La marca se distingue no solo por su capacidad productiva, sino por su presencia global y su apuesta por la excelencia técnica. Con 14 bases de producción y 34 plantas repartidas por todo el mundo, Changan ha logrado posicionarse como un líder en innovación y calidad en el mercado automovilístico internacional.

Raúl Palomino, gerente de Changan Borjamotor, señala que “con la llegada del Deepal S05 y el Deepal S07 entra por la puerta grande al mercado alicantino Changan Borjamotor. Esta unión que articula una gran experiencia y trayectoria que combina tradición, innovación y expansión desde lo global y lo local, quiere tener una participación de mercado importante”, acotó.

Raúl Palomino, gerente de Changan Borjamotor | Changan Borjamotor

En este contexto, Changan Borjamotor se posiciona como un socio estratégico y un pilar fundamental en la representación de Changan en España. Desde su nacimiento en 1950, la compañía ha evolucionado y se ha consolidado como un actor clave en el sector, contando en la actualidad con un equipo de más de 500 profesionales distribuidos en puntos estratégicos de Valencia, Alicante, Murcia y Albacete.

Deepal S05: diseño compacto, altas prestaciones

El Deepal S05 es el primer SUV eléctrico que Changan Borjamotor dio a conocer a través de sus redes sociales. Este coche de tamaño medio destaca por su estética, premiada con el iF Design Award, y por un coeficiente aerodinámico de solo 0,25, optimizando consumo y autonomía. Con unas dimensiones de 4.598 mm de largo, 2.880 mm de distancia entre ejes y un amplio espacio interior, ofrece una solución equilibrada para el uso diario y los viajes largos.

Deepal S05 SUV eléctrico | Changan Borjamotor

Especificaciones técnicas clave del Deepal S05

El Deepal S05 está disponible en Changan Borjamotor en tres versiones: RWD Pro, RWD Max y AWD Max, con potencias que alcanzan hasta 320 kW en su versión de tracción total. Incorpora una batería LFP de 68,8 kWh, con autonomías de hasta 485 km WLTP y una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 5,5 segundos en la versión AWD. Además, admite carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW, permitiendo pasar del 30 al 80 % en apenas 15 minutos.

Interior del Deepal S05: diseño compacto, altas prestaciones | Changan Borjamotor

Deepal S07: el SUV eléctrico más sofisticado de la gama

Changan Borjamotor quiere posicionar el Deepal S07 como el SUV eléctrico insignia de la marca. Con un diseño tipo SUV coupé, desarrollado en Turín, ofrece una presencia elegante y robusta. Sus dimensiones crecen hasta los 4.750 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.900 mm, garantizando un habitáculo amplio, luminoso y orientado al confort premium.

Tecnología y rendimiento del Deepal S07

El S07 equipa un motor eléctrico de 160 kW (217 CV) con tracción trasera, batería NCM de 79,97 kWh y una autonomía de hasta 467 km WLTP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Su sistema de carga AC es de 11 kW, mientras que la carga rápida DC permite recuperar del 30 al 80 % en aproximadamente 35 minutos.

Deepal S07: el SUV eléctrico más sofisticado de la gama | Changan Borjamotor

Seguridad, conectividad y experiencia a bordo

Ambos modelos incorporan un completo paquete de asistentes ADAS, pantallas centrales giratorias de gran formato (15,4” en el S05 y 15,6” en el S07), Head-Up Display de realidad aumentada, sistemas de sonido premium con 14 altavoces y amplias capacidades de carga. El Deepal S07 ha sido reconocido con la máxima puntuación de 5 estrellas Euro NCAP, reforzando su enfoque en la seguridad.

Interior del Deepal S07: el SUV eléctrico más sofisticado de la gama | Changan Borjamotor

Precio y garantía

Los dos modelos, Deepal S05 y S07, cuentan con 7 años o 160.000 km de garantía, y 8 años o 200.000 km para la batería y su sistema eléctrico, una de las coberturas más amplias del mercado. También cuentan con asistencia en carretera y logística de recambios con entrega en 48 horas. La marca Changan abrirá unos 60 concesionarios en España durante este 2026, lo que le permitirá fortalecer su red de posventa y recambios con un ecosistema logístico de primer nivel.

En cuanto al precio de los nuevos modelos, Palomino afirmó que “el Deepal S05 tiene un precio de partida de 29.280€, más las ayudas del Plan Auto, la nueva subvención del Gobierno para compradores de coche eléctrico en España. Por su parte, el Deepal S07 va desde 33.919€ más la ayuda del Plan Auto”.

Estos dos modelos marcan el inicio de una nueva etapa eléctrica para la marca en la provincia. Si este es el comienzo, el futuro eléctrico de Changan Borjamotor y sus modelos Deepal es más que prometedor.