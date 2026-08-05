El Ayuntamiento activa un dispositivo especial de seguridad para el eclipse solar del 12 de agosto.

El Ayuntamiento de Alicante ha dispuesto un operativo especial para reforzar la seguridad en los principales observatorios de la ciudad para contemplar el eclipse solar del próximo 12 de agosto integrado por Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Los lugares que reunen las mejores condiciones para contemplar este fenómeno natural y donde se espera una mayor afluencia de personas son los castillos de Santa Bárbara, en el monte Benacantil, y de San Fernando, en el monte Tossal, la Serra Grossa y la Isla de Tabarca.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha pedido “acudir con tiempo a los lugares de observación, atender las recomendaciones de los agentes policiales, bomberos y voluntarios de protección civil, así como extremar las medidas de precaución para evitar situaciones de riesgo”. Calero ha explicado que se convocará en los próximos días una reunión del Cecopal donde se revisarán las medidas de seguridad relacionadas con este acontecimiento".

Datos y recomendaciones

El Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach ha dispuesto en su página web www.alicanteturismo.com toda la información necesaria para seguir con detalle el eclipse desde la capital de la provincia. Este fenómeno natural en el que la luna pasa por delante del sol ocultando el astro rey está previsto se inicie a las 19:40 horas, alcanzado la fase de mayor ocultación a las 20:35, para finalizar a las 21.25 horas. En total, la duración prevista se estima en una hora y 45 minutos, periodo en el que el sol se oscurecerá en un 99,14%, porcentaje casi total por el que se considera que será el eclipse de sol más impresionante de la década.

Desde el Ayuntamiento y a través de la citada web municipal se ofrecen también las principales recomendaciones para la observación de este fenómeno natural como es la protección solar obligatoria para lo que se recomienda el uso de gafas homologadas (norma ISO 12312.2) o filtros solares para cámaras y telescopios, ya que las gafas de sol convencionales no protegen la vista en una observación directa del sol.

También se recomienda que planifiquen el desplazamiento al lugar de observación con tiempo ya que se prevé una gran afluencia de personas en los puntos de observación elevados, por lo que se ruega se acuda con la suficiente antelación.