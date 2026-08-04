Un hombre de 52 años es detenido por delito de estafa mediante el falso aviso de impago de facturas eléctricas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 52 años por estafa, tras hacerse pasar por un falso comercial de una compañía eléctrica para reclamar facturas supuestamente impagadas a su víctima.

La investigación fue iniciada a raíz de una denuncia presentada por una trabajadora del sector de la hostelería.

Todo comenzó cuando la víctima, que estaba en su local, recibió una llamada de alguien que decía trabajar para su compañía de electricidad. El estafador le aseguró que tenía facturas pendientes y la amenazó con cortarle la luz de inmediato si no pagaba al momento mediante una transferencia.

Ante la urgencia de la situación y con el fin de evitar perjuicios para su negocio, la víctima accedió a su banca online y realizó varias transferencias por un importe total de 2.480 euros.

El día anterior, el mismo estafador se presentó en el local fingiendo ser un comercial eléctrico. Con la excusa de mejorar el suministro, obtuvo información y fotografió la última factura de la víctima. Esto le permitió dar total credibilidad a la posterior llamada, donde reclamó una deuda exacta para lograr el pago urgente.

Una vez identificada la persona implicada en los hechos, se estableció un operativo policial que culminó con la detención de un varón por su presunta participación en un delito de estafa.

Tras la práctica de las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante.

Consejos para evitar este tipo de estafas