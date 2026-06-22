COCEMFE Alicante exige unas Hogueras sin barreras en su ‘Kedada’ más inclusiva

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Alicante (COCEMFE Alicante) ha celebrado hoy lunes su tradicional Kedada Fogueril 2026. Este encuentro, plenamente consolidado en el calendario de les Fogueres de Sant Joan, ha permitido a más de 35 personas participantes sumergirse de lleno en la esencia de tres de las principales comisiones de la ciudad: Foguera Mercado Central, Foguera Hernán Cortés y Foguera Calvo Sotelo.

Más allá de su indudable carácter lúdico, festivo y de convivencia, la iniciativa se alza como un potente espacio de transformación social que demuestra que el disfrute, la libre elección y la participación activa en las manifestaciones culturales de la ciudad son derechos fundamentales de toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, ha señalado la entidad en un comunicado.

Para garantizar este derecho, el movimiento asociativo insiste en que la accesibilidad universal no debe interpretarse como un añadido secundario o una concesión solidaria de última hora, sino como una condición previa e indispensable para el ejercicio de la ciudadanía activa. Las fiestas populares, por su propia naturaleza colectiva, deben diseñarse de forma nativa desde el prisma del diseño universal, eliminando los obstáculos físicos, sensoriales y cognitivos que persisten en la vía pública durante la semana grande.

Al respecto, Cristina Escalapés, presidenta de COCEMFE Alicante, destaca la importancia institucional de este enfoque afirmando que: "la cultura, el ocio y la fiesta popular forman parte de la identidad de nuestra tierra y constituyen un derecho de todas las personas, sin excepción. A través de esta Kedada Fogueril demostramos que las personas con discapacidad no somos meras espectadoras de las tradiciones, sino parte viva y activa del tejido social de Alicante. El compromiso de nuestra federación con la accesibilidad universal es inquebrantable; por ello, seguiremos colaborando de manera estrecha con las comisiones festivas y las administraciones públicas para avanzar hacia un modelo de fiestas cien por cien inclusivas, donde la diversidad de la sociedad sea el motor y no un obstáculo para la convivencia".

La accesibilidad como pilar irrenunciable de la fiesta

En este camino hacia la plena igualdad, COCEMFE Alicante señala el Plan de Accesibilidad de las Fiestas de Hogueras de Alicante -aprobado en 2021- como la hoja de ruta estratégica y legal necesaria para vertebrar unas celebraciones abiertas y libres de barreras urbanas. Un avance en la aplicación de esta normativa ha sido la convocatoria de los Premios a las Hogueras Más Accesibles 2026 por parte de la Concejalía de Movilidad Urbana y Accesibilidad, unos galardones que recompensan con dotación económica a las comisiones que implementan perímetros transitables, vallados visuales adaptados para sillas de ruedas, señalización adaptada en lectura fácil, códigos QR o Navilens y maquetas táctiles de los monumentos.

Cristian Ludvig, técnico de accesibilidad de la organización, incide en el valor técnico y normativo de estas iniciativas al explicar que: "aplicar de manera estricta el Plan de Accesibilidad de las Fiestas de Hogueras no es una opción o un favor, es una necesidad técnica y de derecho. Cuando implementamos el diseño universal en el perímetro de un monumento, instalamos cartelas accesibles o facilitamos maquetas táctiles para personas con discapacidad sensorial, no solo estamos abriendo la fiesta a colectivos históricamente excluidos; estamos mejorando sustancialmente la experiencia urbana de toda la ciudadanía alicantina. Una fiesta accesible es una fiesta más amable, más transitable, segura y disfrutable para niños/as, personas mayores, familias con cochecitos de bebé y visitantes».

La efectividad de estas medidas se traduce de forma directa en el bienestar y la emoción de quienes, año tras año, han encontrado serias limitaciones para vivir las costumbres y tradiciones de su propia localidad. El impacto humano de derribar estas fronteras invisibles queda reflejado en el testimonio en primera persona de una de las participantes con movilidad reducida de la Kedada: "poder vivir les Fogueres desde dentro, sentir el calor de las comisiones y admirar la belleza de los monumentos a pie de calle es una experiencia emocionante que nos llena de vida. Durante mucho tiempo, encontrarnos con aceras invadidas, barreras arquitectónicas o accesos bloqueados nos hacía sentir excluidos de nuestra propia ciudad. Hoy, gracias al esfuerzo de las comisiones que colaboran con COCEMFE Alicante y a iniciativas como esta Kedada, demostramos que cuando se eliminan las barreras podemos disfrutar de vivencias únicas en total libertad y autonomía, sintiéndonos parte real de la fiesta».

Precisamente con la mirada puesta en consolidar estas experiencias de autonomía y disfrute compartido, el éxito de la Kedada Fogueril 2026 reafirma que el futuro de las fiestas tradicionales pasa necesariamente por el respeto a la diversidad y el trabajo conjunto en red. El agradecimiento explícito de COCEMFE Alicante a las comisiones gestoras que han abierto sus monumentos en esta jornada simboliza el inicio de una alianza estratégica e irreversible entre el colectivo de personas con discapacidad, el sector artístico y las administraciones públicas. Lejos de enfoques autocomplacientes o victimistas, esta iniciativa se posiciona como una referencia metodológica para el tercer sector, demostrando que les Fogueres del mañana solo serán verdaderamente grandes cuando dejen de ser una carrera de obstáculos y abracen de forma natural a cada uno de sus ciudadanos.