Aquí puedes ver el orden y todos los premios a las Hogueras Adultas de estas Fiestas

Categoría Especial: ganadora, Florida Portazgo. Segunda, Baver-Els Antigons. Tercera, Diputació-Renfe. Cuarta, La Ceràmica. Quinta, Sagrada Familia. Sexta, Sèneca-Autobusos. Séptima, Calvo Sotelo. Octava, Port d'Alcant. Novena, Explanada. Décima, Florida Plaza La Viña. Undécima, Carolinas Altas y duodécima, Polígono de San Blas.
En primera categoría, la vencedora fue Foguerer Carolinas. Segunda, Sant Blai La Torreta. Tercera, Ángeles-Felipe Bergé. Cuarta, Mercado Central. Quinta, Alfonso El Sabio. Sexta Hernán Cortés. Séptima, La Condomina. Octava, Francisco Albert. Novena, Princesa Mercedes y Décima, Parque Plaza Galicia.
En segunda categoría, la ganadora fue Plaza de Santa María. Segunda, Óscar Esplà. Tercera, José Ángel Guirao. Cuarta, Parque de las Avenidas y Quinta Ciudad de Asís.
En tercera categoría, la ganadora fue José María Py. Segunda, Doctor Bergez-Carolinas. Tercera Sant Blai de Dalt. Cuarta, Calderón de la Barca-Plaza de España. Quinta, Maisonnave. Sexta, San Antón Bajo y Séptima, Avenida de Lóring-Estació.
En cuarta categoría, la vencedora fue Barri Sant Agustí. Segunda, Gran Vía-Garbinet. Tercera, Avenida Costablanca-Entreplayas. Cuarta, Pío XII. Quinta, San Blas. Sexta, Tómbola. Séptima, Nou Babel
En quinta categoría, ganó Plaza del Mediterráneo. Segunda, San Nicolau de Bari i Benissaudet. Tercera, Plaza de Gabríel Miró. Cuarta, Gran Vía Sur. Quinta, Altozano. Sexta, Portuarios Pla del Bon Repós.
En sexta categoría, la más votada fue Nou Alipark. La segunda, Campoamor Nord-Plaça d'América. Tercera, Puente Villavieja. Cuarta, La Marina y Quinta, Remigio Soler.
En séptima categoría, Monjas Santa Faz.