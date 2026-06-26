Reyes Católicos se cierra al tráfico este lunes para las obras de renovación del colector de Aguas de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante cierra al tráfico este lunes, 29 de junio, la calle Reyes Católicos en el tramo comprendido entre la avenida Óscar Esplá y la calle Portugal con motivo de la renovación de la red de saneamiento que acomete Aguas de Alicante durante los próximos cinco meses con una inversión de más de 600.000 euros.

Responsables del Ayuntamiento y Aguas se han reunido este viernes con representantes de las asociaciones de comercio Corazón de Alicante y Séneca, con presencia de la edil de Comercio, Lidia López, y vecinales para explicarles los detalles de la actuación que completará la renovación del colector en esta arteria que comunica los barrios del sur de la ciudad con el Centro.

La explicación de la obra a los comerciantes | Ayuntamiento de Alicante

El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ha explicado que “con este motivo se procederá al corte total al tráfico en la zona de trabajo, con formación de fondos de saco para acceso a vados en los tramos de Reyes Católicos comprendidos entre las calles Pintor Aparicio y Portugal; Portugal y Alemania y en la propia calle Portugal en el tramo entre Pintor Lorenzo Casanova y Reyes Católicos”.

De Juan ha añadido que “estas obras generarán también afecciones al transporte público en las líneas urbanas del autobús 01 y 02, así como en las interurbanas 23 y 24, cuyos autobuses serán desviados por la avenida de Maisonnave, en sentido Ciudad Elegida y Sagrada Familias, en lo que respecta a las líneas locales, y a Mutxamel y San Vicente del Raspeig, en cuanto a las interurbanas, estableciendose además el traslado de las paradas afectadas a las situadas en el itinerio del desvío”.

Durante las obras la empresa contratista deberá garantizar los itinerarios peatonales protegidos, seguros y accesibles, con ancho suficiente, además de la preceptiva señalación para garantizar el acceso a los vados en los fondos de saco resultantes durante la actuación.

Las obras de renovación

Desde Aguas de Alicante se explica que las obras de renovación de la red de saneamiento de la calle Reyes Católicos, permitirán sustituir 300 metros de colector antiguo en riesgo de hundimiento por nuevos colectores de gres y hormigón armado. Estas obras supondrán una mejora en la gestión y en el mantenimiento y conservación de las redes de saneamiento.

Además, se acometerá la renovación de la red de abastecimiento en el ámbito de la renovación del alcantarillado (acera sur), sustituyendo 315 metros de tuberías de fibrocemento por nuevas tuberías de fundición dúctil.

Las obras en Reyes Católicos cuentan con un presupuesto de 616.271,86 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Su desarrollo se realizará por fases afectando al tramo entre las calles Portugal y Pintor Aparicio desde este final de junio a mediados de septiembre, también se verá afectado el tramo entre Pintor Aparicio y Churruca desde este final de junio hasta principios de agosto y continuará de Churruca a Óscar Esplá desde principios de agosto hasta casi finales de septiembre. La actuación continuará entre Pintor Aparicio y Churruca desde inicio de septiembre hata mediados de octubre y seguirá hasta Óscar Esplá hasta mediados de noviembre. El tramo entre Portugal y Pintor Aparcio también estará en obras entre finales de septiembre y finales de octubre.

La planificación estará supeditada a posibles incidencias durante las obras.