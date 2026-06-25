Las Hogueras de Alicante 2026 hacen historia con cifras de récord

Un simulacro de incendio en la parte central de la hoguera oficial ‘Singulares’, a la altura de los ojos de un rostro estilizado de mujer, ha prologado en la medianoche de este miércoles 24 una cremà espectacular en la Plaza del Ayuntamiento y ha prendido la mecha de la Nit del Foc de unas Fiestas de récord, en las que han ardido un total de 237 monumentos, 92 hogueras adultas, otras tantas infantiles, dos oficiales y 51 portadas de barracas.

Los miles de espectadores que han abarrotado las inmediaciones de este céntrico enclave han dirigido sus miradas, de inmediato, al original remate horizontal de 17,50 metros. Desde ese elemento superior han ido apareciendo una sucesión de fuentes blancas e intermitentes y unas luces con chispas blancas en los laterales antes de que el fuego, desde el remate a las bases, comenzara a apoderarse de la decimonovena creación de Pedro Espadero en la Plaza del Ayuntamiento.

La Hoguera Oficial momentos antes de la cremà | Ayuntamiento de Alicante

Todo esto ha ocurrido cuando ‘Equilibri’, la hoguera oficial de Sergio Gómez, ya se había convertido en cenizas. Esta cremà la ha prologado una traca con chorros de luces de titanio. Al llegar a la estructura de la hoguera , ha coincido con el potente sonido de unas ‘cajas chinas’. Al mismo tiempo han surgido dos fuentes luminosas del interior de ‘Equilibri’ para que las llamas comenzaran a apoderarse de la creación de Sergio Gómez.

La cremà de Equilibri de Sergio Gómez | Concejalía de Fiestas

Las encargadas de activar la traca de inicio de la cremà en la Plaza del Ayuntamiento desde el zaguán de la Casa Consistorial han sido las Belleas del Foc, María Pastor y Leire Arellano, acompañadas por sus damas de honor, el alcalde Luis Barcala, el presidente de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca, los consellers alicantinos, Marian Cano, de Innovación, Industria y Turismo, y José Antonio Rovira de Hacienda, junto a la concejala de Fiestas Cristina Cutanda, los autores de las hogueras oficiales, Pedro Espadero y Sergio Gómez, además del pregonero de las Hogueras 2026, Adrián Gómis 'Funzo'.

La Palmera

Una de las novedades de estas Hogueras 2026 la ha protagonizado el disparo de la Palmera desde la fortaleza del Castillo de Santa Bárbara, en el monte Benacantil, a cargo de la debutante Pirotecnia Pibierzo. La Palmera, esperada por cientos de miles de curiosos desde múltiples puntos y terrazas de la ciudad ha contado con un presupuesto de 7.000 euros y le ha dado forma el encendido progresivo de 1.600 cohetes voladores de distintas tonalidades en blanco como lentejuela, perla o blanco titaneo que han dado forma, en progresión ascendente, a uno de los momentos más mágicos de la Noche de San Juan. Ha tenido una duración de 18 segundos, y en el momento central de su apertura ha llegado a alcanzar los 300 metros de diámetro.

La Palmera de 2026 | ondacero.es

El dispositivo especial de esta Nit del Foc, a dos años del Centenario de la Fiesta, ha estado integrado por 180 bomberos profesionales, repartidos en 35 equipos con 10 vehículos autobomba y 22 vehículos auxiliares de transporte, que han contado con el apoyo de un retén móvil fuera del perímetro fogueril y de la unidad de drones del Speis activa en cuatro puntos de la ciudad.

Por su parte, la Policía Local ha desplegado esta noche un total de 321 agentes, distribuidos en 38 equipos de cremà, 10 de refuerzo para apoyar a los titulares de la cremà, dos equipos de Grupo Operativo de Intervención Rápida (GOIR) y 34 agentes dedicados en exclusiva a la gestión del tráfico. Protección Civil también ha contado con 60 voluntarios durante esta 'semana grande' de Hogueras.