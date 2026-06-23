Periodistas norteamericanos descubren les Fogueres de la mano del Patronato de Turismo Costa Blanca

El Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca recibe estos días la visita de cinco destacados periodistas especializados en viajes y turismo de Estados Unidos que recorrerán la provincia para conocer de primera mano algunos de sus principales atractivos, con especial protagonismo para les Fogueres de Sant Joan, una de las fiestas más emblemáticas de la Comunitat Valenciana y declaradas de Interés Turístico Internacional.

Esta acción promocional, incluida en el Plan Operativo del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca 2026, ha sido organizada en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Nueva York tras el interés mostrado por estos profesionales en descubrir y divulgar la oferta turística de la Comunitat Valenciana entre el mercado estadounidense, han informado fuentes de la Institución Provincial.

El grupo ha permanecido en la Costa Blanca desde el pasado 19 de junio, coincidiendo con los días grandes de las Hogueras, y completará su recorrido por la Comunitat Valenciana con visitas también a las provincias de Valencia y Castellón para completar así un.

Los periodistas participantes colaboran habitualmente con algunas de las publicaciones de viajes y estilo de vida con mayor difusión internacional, entre ellas Lonely Planet, Travel + Leisure, Food & Wine, National Geographic, AFAR, USA Today, Forbes, The Boston Globe o Salon.com. La expedición está acompañada además por un representante de la Oficina Española de Turismo de Nueva York.

Durante su estancia en la provincia han asistido, acompañados del director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, a algunos de los actos más representativos de les Fogueres de Sant Joan, como una mascletà o la tradicional Ofrenda de Flores, además de recorrer otros destinos turísticos de referencia como la isla de Tabarca, Santa Pola, Elche y Benidorm, con el objetivo de conocer la diversidad paisajística, cultural, gastronómica y patrimonial de la Costa Blanca.

Para el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, este press trip “constituye una oportunidad estratégica para reforzar la proyección internacional de la provincia y situar les Fogueres de Sant Joan como uno de los grandes reclamos turísticos y culturales del Mediterráneo, gracias a la difusión que realizarán estos periodistas en algunos de los principales medios especializados del mercado norteamericano”. Acciones como esta, ha remarcado Pérez, “demuestran que estamos cumpliendo con un mercado tan importante como el norteamericano y son sin duda la prueba de que cada vez es más necesaria la conexión entre ambos mercados”.

Este viaje, organizado en colaboración también con Turisme Comunitat Valenciana, Turespaña y los ayuntamientos de las localidades implicadas, supone la culminación de la estrategia promocional desarrollada por el Patronato Costa Blanca durante el primer semestre de 2026 para reforzar el posicionamiento del destino en Norteamérica. Entre las acciones llevadas a cabo destacan la participación en la Toronto Golf & Travel Show, el encuentro Costa Blanca Showcase Travel USA & Canada con operadores de USTOA, la presencia en Seatrade Cruise Global de Miami, las Jornadas Directas de Turespaña para Norteamérica celebradas en Montreal y la feria NAFSA, especializada en turismo idiomático e intercambio universitario.

El mercado estadounidense continúa mostrando una evolución muy positiva para la provincia. Durante 2025 visitaron la Costa Blanca más de 97.000 turistas procedentes de Estados Unidos, un 25% más que el año anterior, lo que supone cerca de 20.000 visitantes adicionales. Además, el interés por viajar a Alicante sigue creciendo, con más de 283.000 búsquedas de vuelos registradas en los últimos seis meses desde Estados Unidos, principalmente desde Nueva York, Miami y Los Ángeles, un 15% más que en el mismo periodo anterior.