Ábalos, Koldo, Trump, el escándalo de las viviendas de Les Naus, nadie se libra de las críticas de los artistas

Donald Trump con su inconfundible color de pelo en distintas poses de emperador del mundo es uno de los personajes políticos que más se repite y que más sonrisas despierta en los miles de visitantes que recorren estos días la ciudad de Alicante para ver los ninots de las fiestas de las Hogueras de San Juan.

El estadounidense es uno de los protagonistas de estas escenas tan buscadas en las calles de Alicante en estrecha competencia con el presidente socialista Pedro Sánchez, que se repite con referencias a los últimos casos judiciales, y más en clave local también con el alcalde alicantino, el popular Luis Barcala, por el escándalo del reparto de las viviendas de protección pública que tanto ha indignado a los vecinos.

Noventa y dos hogueras de ocho categorías han sido plantadas a lo largo y ancho de la ciudad para ser pasto de las llamas en la madrugada del miércoles 24 al jueves 25 durante la tradicional 'cremà', donde el fuego se une al agua de los bomberos para controlar la quema en la 'banyà' de los menos precavidos con las mangueras.

La hoguera de especial ganadora de este año es la que cuenta con un mayor presupuesto, 'Génesi' del barrio de Florida Portazgo con 123.000 euros, un monumento que proyecta una mirada al futuro y lanza la pregunta al aire de 'qué quedará de nosotros cuando la tecnología sea la única forma de preservar la vida'.

Trump 'Vader'

Además de contenidos más o menos profundos en muchas de las hogueras, gran parte de los alicantinos y visitantes que recorren la ciudad para disfrutar de estas efímeras obras de arte buscan los ninots con los temas más actuales, y entre ellos destaca Donald Trump y su forma de entender el mundo.

En la hoguera La Cerámica y bajo la leyenda 'el rey de la galaxia', Trump aparece vestido de Darth Vader y sobre la Estrella de la Muerte con misiles en la mano y actitud amenazante a un globo terráqueo.

El 'faraón' Pedro Sánchez

De Conde Drácula, como la pieza del 'rey' de una partida de ajedrez o ante un espejo... son ejemplos de las escenas en las que ha sido retratado el presidente Pedro Sánchez, aunque una de las más comentadas es en La Cerámica sentado en un gran sillón a modo de faraón egipcio. Allí es abanicado a derecha e izquierda por unas sonrientes María Jesús Montero y Yolanda Díaz mientras dos sirvientes con el rostro de José Luis Ábalos y Koldo le ofrencen sendos cáliz rebosantes de sangre.

En la partida de ajedrez de Doctor Bergez-Carolinas y como no puede ser de otro modo, Sánchez es el rey, Díaz la reina y Abascal y Núñez Feijóo le acechan como alfiles sobre una leyenda que dice que "en el bando de la izquierda/se respira una gran tensión/aunque Rufián exige unión/para no acabar en la m...".

El Monopoly y las gaviotas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, centra otras escenas por los "enchufes" de las viviendas públicas de Les Naus, que obligaron a dimitir a su concejal de Urbanismo, una de las beneficiarias. Al popular se le puede ver con un Monopoly y rodeado de gaviotas (en referencia al PP) y en la hoguera del Mercado Central está sonriente con el rótulo '¿dónde están las llaves?'.

Su concejal de Fiestas, Cristina Cutanda, tampoco se salva de la burla por una polémica de los permisos a las comisiones festeras, y en Baver Els Antigons la bautizan como 'la emperatriz del denegado y su majestad la burocracia'.