Detienen a una mujer en Alicante por regentar un piso patera en su vivienda favoreciendo la inmigración irregular

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer por favorecimiento de la inmigración ilegal al utilizar su vivienda a modo de piso patera para inmigrantes en situación irregular. Los residentes vivían en condiciones infrahumanas.

En la Comisaría Provincial de Alicante, tuvieron conocimiento de la existencia de una de vivienda que estaba siendo utilizada por parte de una mujer para alojar a cambio de dinero a inmigrantes en situación irregular. La responsable de llevar a cabo esta actividad ilegal no dudaba, atendiendo a la situación irregular de estas personas que carecen de documentación y con una situación económica muy precaria, en echarlos del inmueble al más mínimo desacuerdo económico o impago.

Además, se recibieron quejas vecinales de ruidos a altas horas de la madrugada al presentarse personas en esa vivienda para obtener alojamiento, causando un gran malestar y una difícil convivencia vecinal.

Detenida en 2024

El registro policial | Policía Nacional

En esa misma vivienda ya se produjo una operación policial y un registro en el año 2024 en el que los agentes hallaron a 12 personas alojadas en las tres habitaciones de la vivienda, siendo ocho de ellas inmigrantes en situación irregular y las otras cuatro personas los moradores habituales. En esta ocasión los agentes averiguaron que las personas que se encontraban en situación irregular pagaban diez euros al día al responsable principal de la vivienda por residir allí. Fueron detenidos tanto la propietaria de la vivienda y principal responsable de la actividad ilegal, junto a los otros moradores habituales de vivienda por la presunta comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular.

Ante estos hechos los agentes realizaron diversas comprobaciones en la que averiguaron que en dicha vivienda su propietaria estaba dando de nuevo alojamiento a cambio de dinero a personas en situación irregular en España.

Los agentes realizaron un registro en la vivienda, donde encontraron residiendo a la propietaria con sus tres hijos y un varón de 27 años no perteneciente a la familia, viviendo en unas habitaciones en condiciones de insalubridad. Este último varón tras identificado por los agentes se encontraba en situación irregular en España por lo que fue detenidos por infracción a la Ley de Extranjería.

Esta es la situación de la cocina | Policía Nacional

Cuando los agentes citaron a la principal investigada a dependencias policiales y le comunicaron que iba a ser detenida por la presunta comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, profirió amenazas muy graves contra los agentes y sus familiares, resistiéndose a su detención por parte de los agentes.

Tras ser identificada los agentes comprobaron que ésta mujer también se encontraba en situación irregular en España, por lo que fue finalmente detenida por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, amenazas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad e infracción a la Ley de Extranjería.