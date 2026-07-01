La corporación municipal de Alicante conmemora el Día del Orgullo en un acto institucional en el Salón Azul

El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido este miércoles el acto institucional de conmemoración del Día del Orgullo, que ha culminado con el despliegue de la pancarta LGTBI en la Plaza del Ayuntamiento. En el acto han intervenido la concejala de Bienestar Social, Begoña León, el concejal de Presidencia, Antonio Peral, y representantes de las asociaciones Alicante Entiende, Fundación de Mar a Mar y Entendemos LGTBI y han asistido varios miembros de la Corporación Municipal.

La edil Begoña León ha resaltado que el lema de este año, ‘Son derechos humanos, no somos ideología’, pone el foco en que la igualdad, el respeto, la dignidad y la libertad “pertenecen a todas las personas, sin excepción, no entienden de etiquetas” y que “la diversidad forma parte de la vida de cualquier ciudad que quiera mirar al futuro, poniendo siempre el foco en las personas”.

Begoña León.- Concejala de Bienestar Social | Ayuntamiento de Alicante

El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido este miércoles el acto institucional de conmemoración del Día del Orgullo, que ha culminado con el despliegue de la pancarta LGTBI en la Plaza del Ayuntamiento. En el acto han intervenido la concejala de Bienestar Social, Begoña León, el concejal de Presidencia, Antonio Peral, y representantes de las asociaciones Alicante Entiende, Fundación de Mar a Mar y Entendemos LGTBI y han asistido varios miembros de la Corporación Municipal.

La edil Begoña León ha resaltado que el lema de este año, ‘Son derechos humanos, no somos ideología’, pone el foco en que la igualdad, el respeto, la dignidad y la libertad “pertenecen a todas las personas, sin excepción, no entienden de etiquetas” y que “la diversidad forma parte de la vida de cualquier ciudad que quiera mirar al futuro, poniendo siempre el foco en las personas”.

León ha agradecido el trabajo de todas las asociaciones y entidades LGTBI de Alicante porque “fortalecéis la convivencia, tendéis puentes entre las personas y contribuís cada día a hacer de Alicante una ciudad más abierta, más acogedora y más humana” y ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento “para escuchar, para acompañar, y para seguir impulsando iniciativas que favorezcan la igualdad de oportunidades, la convivencia y el respeto mutuo” y para seguir haciendo de Alicante “una ciudad abierta, acogedora y unida”.

Por su parte, el edil de Presidencia, Antonio Peral, ha reseñado que el Día del Orgullo es una ocasión para “celebrar y también para comprometernos” y ha incidido en que “la tolerancia debe ganar a las etiquetas, la diversidad es riqueza y los derechos están por encima de cualquier ideología”.

La Semana del Orgullo se celebrará en Alicante entre el 6 y el 18 de julio y aglutinará multitud de actos festivos, reivindicativos y culturales que culminarán con la manifestación, lectura de manifiesto y fiesta el sábado 18 de julio.